उद्योग बंधु बैठक में गूंजे वर्षों से लंबित मुद्दे
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने वर्षों से लंबित औद्योगिक समस्याओं को लेकर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया। सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्र में जलनिकासी और अंडरग्राउंड केबल के मुद्दे प्रमुख रहे। अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का भरोसा दिया लेकिन कई सवाल उठाए गए।
कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में वर्षों से लंबित औद्योगिक समस्याओं को लेकर उद्यमियों ने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीबीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल और भोजीपुरा औद्योगिक आस्थान में जलनिकासी का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहा। एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी ने सभी मामलों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। भोजीपुरा औद्योगिक आस्थान के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने जलनिकासी परियोजना के लिए बजट और भूमि संबंधी प्रगति पर सवाल उठाए। उद्योग विभाग के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर एडीएम सिटी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित किसानों की सहमति लेकर ही कार्य कराया जाए।सीबीगंज
औद्योगिक आस्थान के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने नगर निगम द्वारा वसूले जा रहे टैक्स के उपयोग का ब्यौरा मांगा। उन्होंने अंडरग्राउंड केबल के लिए पहले बजट स्वीकृत होने और बाद में प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डालने पर अधिकारियों को घेरा। क्षेत्र में सफाई, सड़क और कचरा निस्तारण की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में बहेड़ी-रिछा राइस मिलर्स ने सड़क और स्ट्रीट लाइट, फरीदपुर के उद्यमियों ने हाईवे पर प्रकाश व्यवस्था तथा एक उद्यमी ने धारा-80 से जुड़े मामले को उठाया। एडीएम सिटी ने सभी संबंधित विभागों को लंबित प्रस्तावों पर कार्रवाई कर अगली उद्योग बंधु बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
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