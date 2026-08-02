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बीएयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, विशेष संवाददाता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से हुई। परीक्षा ओएमआर शीट पर ली गई, और परिणाम 15 दिनों में घोषित होने की संभावना है। विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के पाठ्यक्रमों के लिए उपस्थित हुए छात्रों ने परीक्षा दी।

बीएयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा संपन्न

रांची, विशेष संवाददाता। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) के विभिन्न संकायों के स्नातकोत्तर व पीएचडी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए रविवार को आयोजित प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा प्रभारी और बीएयू के स्नातकोत्तर संकाय के डीन डॉ रमेश कुमार ने बताया कि परीक्षा ओएमआर शीट पर हुई, जिसका परिणाम 15 दिनों में घोषित कर दिए जाने की संभावना है। बीएयू में कृषि संकाय, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संकाय और वानिकी संकाय के विभिन्न विभागों के स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यह प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न विभागों में चलनेवाले एमटेक पाठ्यक्रम और कृषि व्यवसाय प्रबंधन केंद्र में संचालित होनेवाले एमबीए एग्री बिजनेस में नामांकन के लिए भी उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए।

परीक्षा बीएयू के रजिस्ट्रार डॉ शैलेश चट्टोपाध्याय की देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई। झारखंड के विभिन्न जिलों में स्थित बीएयू के 11 कॉलेज में से पांच में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का संचालन होता है।

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