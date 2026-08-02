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जेएनवी एटा की कक्षा छह में प्रवेश परीक्षा को 4543 छात्रों ने किये आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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एटा की जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अब तक 4543 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। विद्यालय प्राचार्य आरके शर्मा के अनुसार अंतिम तिथि 7 अगस्त है। इसके बाद के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

जेएनवी एटा की कक्षा छह में प्रवेश परीक्षा को 4543 छात्रों ने किये आवेदन

एटा, एटा-सकीट मार्ग पर गांव बीगौर पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रक्रिया चल रही है। अब तक प्रवेश परीक्षा में सहभागिता करने के लिए जनपद में लगभग 4543 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किये हैं। विद्यालय प्राचार्य आरके शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि सात अगस्त है। उसके बाद आने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राचार्य ने बताया कि अब तक पोर्टल पर हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की संख्या 4543 पहुंच गई है। जिसमें ब्लॉक जलेसर में 640 हुए आवेदन पत्र में 312 छात्र और 328 छात्राएं शामिल है।

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इसी प्रकार ब्लॉक अवागढ़ में 413 आवेदन पत्रों में 221 छात्र, 192 छात्राएं, मारहरा में कुल 438 में 213 छात्र और 225 छात्राएं, निधौलीकलां में 438 में 214 छात्र और 224 छात्राएं, शीतलपुर में कुल 887 में 421 छात्र और 466 छात्राएं, सकीट में कुल 643 में 301 छात्र और 342 छात्राएं, जैथरा में कुल 517 में से 249 छात्र और 268 छात्राएं, अलीगंज में कुल 567 में 255 छात्र और 312 छात्राएं शामिल है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार कुल आवेदन पत्र 4543 में 2186 छात्र और 2357 छात्राएं शामिल है। प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने को अंतिम तिथि सात अगस्त निर्धारित की गई है। इसके बाद आने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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