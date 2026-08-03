छात्र छात्रवृत्ति योजना से कोई भी पात्र वंचित न रहे - मुख्य सचिव

छात्रवृत्ति योजना का समयबद्ध एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करें - गोयल लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

छात्रवृत्ति योजना का समयबद्ध एवं पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करें - गोयल लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी शिक्षण संस्थानों से कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी का अक्षरशः पालन करें। उन्होंने कहा है कि सभी संस्थान अपने परिसर में संचालित सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों, निर्धारित शुल्क, सीटों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का पोर्टल पर समयबद्ध एवं त्रुटिरहित अंकन करें, जिससे कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

छात्रवृत्ति योजनाओं की बैठक एसपी गोयल सोमवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन के संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर लाभ उपलब्ध कराने के दिशा-निर्देश दिए गए।

नवीन मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी इस दौरान मुख्य सचिव ने संबंधित विश्वविद्यालयों एवं एफिलियेटिंग एजेंसियों को निर्देश दिए कि नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ नवीन पाठ्यक्रमों तथा सीटों में वृद्धि अथवा कमी के प्रस्तावों का समयबद्ध परीक्षण एवं सत्यापन किया जाए। सत्यापन उपरांत इन सभी विवरणों को मास्टर डाटाबेस में समय से सम्मिलित किया जाए, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तथा पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।

समन्वय और समस्याओं का समाधान मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सभी संबंधित विभागों में सचिव अथवा विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि विगत वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण के दौरान सामने आई समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उनके स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाए। साथ ही, पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों की जवाबदेही भी तय की जाए। इस दौरान बताया गया कि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष-शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं उच्चतर) छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए विस्तृत समय-सारिणी जारी की गई है.