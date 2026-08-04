युवा की लीड : स्त्री को सुरक्षित वातावरण में कार्य करने का अधिकार

वाराणसी, मुख्य संवाददाता। प्रत्येक छात्रा एवं महिला कर्मचारी को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा पाने और कार्य करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध बिना किसी भय के आवाज उठानी चाहिए। ये बातें बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. कविता मीणा ने कहीं। वह बीएचयू के शिक्षा संकाय में चल रहे सात दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सोमवार को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रही थीं। ‘कार्यस्थल पर बालिकाओं एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न: रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष’ विषय पर डॉ. कविता मीणा ने कहा कि कार्यस्थल पर होने वाली ऐसी घटनाओं को आमतौर पर लोग दबाने या शिकायत न करने की सलाह देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि किसी बालिका या महिला के साथ ऐसा कोई दुराचरण किया जा रहा है तो इसके लिए वह दोषी नहीं है। आचरण करने वाला दोषी है। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा, उसके विभिन्न स्वरूपों तथा उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। शिक्षा संकाय के डॉ. गोपाल कृष्ण शर्मा ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण विनियम 2015 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा की। उन्होंने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका तथा शिकायतकर्ता के अधिकारों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की घटना की समयबद्ध सूचना देने के लिए प्रेरित किया। छात्र प्रतिनिधि सात्विक ने कहा कि सुरक्षित एवं समावेशी परिसर के निर्माण में प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। लैंगिक समानता, पारस्परिक सम्मान तथा उत्तरदायी व्यवहार को विश्वविद्यालय संस्कृति का अभिन्न अंग बनाने का उन्होंने आह्वान किया.