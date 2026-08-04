युवा की लीड : स्त्री को सुरक्षित वातावरण में कार्य करने का अधिकार
वाराणसी में बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. कविता मीणा ने कहा है कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा और कार्य का अधिकार है। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी बात रखी और कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। प्रत्येक छात्रा एवं महिला कर्मचारी को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा पाने और कार्य करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध बिना किसी भय के आवाज उठानी चाहिए। ये बातें बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. कविता मीणा ने कहीं। वह बीएचयू के शिक्षा संकाय में चल रहे सात दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सोमवार को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रही थीं। ‘कार्यस्थल पर बालिकाओं एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न: रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष’ विषय पर डॉ. कविता मीणा ने कहा कि कार्यस्थल पर होने वाली ऐसी घटनाओं को आमतौर पर लोग दबाने या शिकायत न करने की सलाह देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि किसी बालिका या महिला के साथ ऐसा कोई दुराचरण किया जा रहा है तो इसके लिए वह दोषी नहीं है। आचरण करने वाला दोषी है। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की अवधारणा, उसके विभिन्न स्वरूपों तथा उससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। शिक्षा संकाय के डॉ. गोपाल कृष्ण शर्मा ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण विनियम 2015 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा की। उन्होंने शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आंतरिक परिवाद समिति की भूमिका तथा शिकायतकर्ता के अधिकारों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की घटना की समयबद्ध सूचना देने के लिए प्रेरित किया। छात्र प्रतिनिधि सात्विक ने कहा कि सुरक्षित एवं समावेशी परिसर के निर्माण में प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। लैंगिक समानता, पारस्परिक सम्मान तथा उत्तरदायी व्यवहार को विश्वविद्यालय संस्कृति का अभिन्न अंग बनाने का उन्होंने आह्वान किया.
प्रस्तुत किए व्यावहारिक एवं विधिक समाधान
सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे जिनका विशेषज्ञों ने व्यावहारिक एवं विधिक दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत किया। संवादात्मक शैली में आयोजित इस सत्र में बीएचयू की आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों ने विशेषज्ञ के रूप में अपने विचार साझा किए। सत्र का संयोजन शिक्षा संकाय के प्रमुख प्रो.सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में विद्यार्थी सलाहकार डॉ.सोमू सिंह ने किया। आरक्षाधिकारी डॉ.पंकज सिंह, शिक्षा संकाय के महिला शिकायत प्राकाष्ट की संयोजक डॉ.प्रियंका श्रीवास्तव, डॉ.पूनम सिंह खरवार, डॉ.आकाश रंजन की विशेष उपस्थिति रही।
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