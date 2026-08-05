बरसात में एमडीएम की थाली में नहीं परोसे जायेंगे बैंगन, भिंडी, साग व पत्ता गोभी

इस क्रम में बरसात में बैंगन, भिंडी समेत सभी प्रकार के साग व पत्ता गोभी एमडीम के भोजन में नहीं परोसे जायेंगे, बल्कि ताजा व सुरक्षित स्थानीय सब्जियों का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। वहीं, चावल, दाल, तेल, मसाले समेत सभी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही एक्सपायरी डेट देखकर ही खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जायेगा। इसके साथ ही डीपीओ एमडीएम इसका नियमित रूप से निरीक्षण भी करेंगे। बहरहाल, मध्याह्न भोजन को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है। इसके तहत एमडीएम के भोजन में बारिश में गुणवत्ता व स्वच्छता पर विशेष निगरानी रखी जायेगी। इसके तहत बिहार शिक्षा विभाग ने बरसात के मौसम को देखते हुए विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता व स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नया निर्देश जारी किया है।

खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता

विभाग ने सीवान समेत सभी डीपीओ एमडीएम को नियमित निरीक्षण करने तथा भोजन की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखने का आदेश दिया है। बरसात के मौसम में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंगन, भिंडी, सभी प्रकार के साग तथा पत्ता गोभी को मध्याह्न भोजन के मेन्यू में शामिल नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इनके स्थान पर ताजी, सुरक्षित और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सब्जियों के उपयोग पर जोर दिया गया है। चावल, दाल, तेल, मसाले समेत अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता होगी सुनिश्चित चावल, दाल, तेल, मसाले सहित सभी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। किसी भी खाद्य सामग्री का उपयोग करने से पहले उसकी एक्सपायरी तिथि की जांच अनिवार्य होगी। खराब या अवधि समाप्त हो चुकी सामग्री का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। भोजन परोसने से पहले रसोइया, प्रधानाध्यापक व नामित शिक्षक संयुक्त रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच करेंगे। भोजन का स्वाद, गुणवत्ता व स्वच्छता संतोषजनक पाए जाने के बाद ही इसे बच्चों को परोसा जाएगा। साथ ही तैयार भोजन के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ रसोई, साफ बर्तनों और निर्धारित स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीओ एमडीएम विद्यालयों व केन्द्रीकृत रसोइयों का नियमित निरीक्षण करेंगे। इस क्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा कि विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता या स्वच्छता में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक ही नहीं डीपीओ समेत अन्य जिम्मेदार कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।