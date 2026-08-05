स्कूलों में बरसात के दौरान एमडीएम की होगी विशेष निगरानी

स्कूलों में बरसात के दौरान एमडीएम की होगी विशेष निगरानीस्कूलों में बरसात के दौरान एमडीएम की होगी विशेष निगरानीस्कूलों में बरसात के दौरान एमडीएम की होग

सीतामढ़ी। बरसात के मौसम में सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा।

निगरानी अभियान शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जिले में सभी विद्यालयों के रसोईघर-सह-भंडारगृह और केंद्रीयकृत रसोईघरों की नियमित जांच की जाएगी। भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और खाद्य सामग्री के भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सामग्री की विशेषताएं मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के निदेशक विनायक मिश्र ने एमडीएम के डीपीओ को जारी निर्देश में कहा है कि बरसात के मौसम में बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए विद्यालयों और केंद्रीयकृत रसोईघरों में साफ-सफाई तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्देश के अनुसार, बैंगन, भिंडी, सभी प्रकार के साग और पत्ता गोभी का उपयोग बरसात के मौसम में नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनमें कीटाणुओं के पनपने की संभावना अधिक रहती है। इनके स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजी सब्जियों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही चावल, दाल, तेल, मसाला, सोयाबीन और लाल चना जैसी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही उसका उपयोग किया जाएगा।

कार्यवाही का प्रावधान ‘‘ जिले के सभी विद्यालयों बीईओ को विभागीय निर्देश से अवगत करा दिया गया है। बरसात के दौरान विद्यालयों के रसोईघर, भंडारगृह और भोजन पकाने की पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाएगी। सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि भोजन तैयार होने के बाद रसोइया, प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा चखकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही बच्चों के बीच परोसा जाए। साथ ही खाद्य सामग्री का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ बर्तनों का उपयोग और समय पर भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। गुणवत्ता में कमी, साफ-सफाई में लापरवाही या विभागीय निर्देशों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुजीत कुमार दास

एमडीएम डीपीओ, सीतामढ़ी