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बरसात में मिड डे मील की गुणवत्ता पर रहेगी विशेष नजर

By Manish Kumar
हिन्दुस्तान, गोपालगंज
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बरसात के मौसम में जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सही हो और उचित तरीके से भंडारण किया जाए।

बरसात में मिड डे मील की गुणवत्ता पर रहेगी विशेष नजर
बरसात में मिड डे मील की गुणवत्ता पर रहेगी विशेष नजर

पंचदेवरी । बरसात के मौसम में जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष नजर रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्रा ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को विद्यालयों और केन्द्रीयकृत रसोईघरों का लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है। निदेशक ने स्पष्ट किया है कि भोजन की गुणवत्ता में कमी या लापरवाही के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्देश के अनुसार विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान रसोईघर-सह-भंडारगृह की साफ-सफाई की विशेष रूप से जांच की जाएगी। चावल, दाल, तेल, मसाला, सोयाबीन, लाल चना सहित अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बरसात में खाद्य सामग्री को नमी से बचाने के लिए उचित तरीके से भंडारण करने का भी निर्देश दिया गया है।

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बरसात में सब्जियों का चयन

बैंगन, भिंडी, साग और पत्तागोभी का नहीं होगा इस्तेमाल बरसात के मौसम में मध्याह्न भोजन में बैंगन, भिंडी, सभी प्रकार के साग और पत्तागोभी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। विभाग के अनुसार इन सब्जियों में बरसात के दौरान कीटाणुओं के पनपने की आशंका अधिक रहती है। इनके स्थान पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

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भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

भोजन चखने के बाद बच्चों को परोसा जाएगा विद्यालय में तैयार अथवा केन्द्रीयकृत रसोईघर से आने वाले भोजन को रसोइया, प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा चखकर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा। केन्द्रीयकृत रसोईघर से विद्यालयों तक भोजन बनने के दो घंटे के अंदर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भोजन को साफ और सुरक्षित बर्तनों में रखने तथा किचेन शेड की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

दंडात्मक कार्रवाई

लापरवाही पर मानदेय कटौती से निलंबन तक की कार्रवाई विभाग ने कहा है कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर दोषी के खिलाफ स्पष्टीकरण, मानदेय कटौती, स्थानांतरण, निलंबन, प्रपत्र-क और चयनमुक्ति तक की कार्रवाई की जा सकती है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और प्रखंड साधन सेवियों को विद्यालयों के भ्रमण के दौरान इन सभी बिंदुओं की विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। ( रिपोर्ट - निराला ओझा )

सामान्य प्रश्न

मध्याह्न भोजन में बरसात में कौन सी सब्जियां नहीं होंगी?
बरसात के मौसम में मध्याह्न भोजन में बैंगन, भिंडी, सभी प्रकार के साग और पत्तागोभी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
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Manish Kumar

लेखक के बारे में

Manish Kumar

शॉर्ट बायो: मनीष कुमार पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। जनवरी, 2025 से दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ में गोपालगंज जिला ब्यूरो की टीम से जुड़े हैं।


परिचय एवं अनुभव
ग्राउंड रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर स्टोरी करते रहे हैं। करीब 18 वर्षों के कॅरियर में हरिभूमि, अमर उजाला, प्रभात खबर और दैनिक भास्कर जैसे समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। लगभग तीन माह तक एक न्यूज चैनल में भी कार्य। वर्तमान में ‘बोले गोपालगंज’ की रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी है। मनीष को डिजिटल पत्रकारिता का भी अनुभव है।


करियर का सफर
कॅरियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की, जहां जमीनी मुद्दों, सामाजिक समस्याओं और प्रशासनिक गतिविधियों पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग की। करीब ढाई साल की रिपोर्टिंग के बाद लगातार 15 साल तक डेस्क पर काम किया। अगस्त 2021 तक दैनिक भास्कर, पटना में रहे। इसके बाद “इनसाइड न्यूज” नाम से अपना यूट्यूब न्यूज चैनल शुरू किया। यह चैनल मात्र पांच महीने में मोनेटाइज हो गया, जो कंटेंट स्ट्रेटजी और डिजिटल समझ को दर्शाता है। जनवरी 2025 से दैनिक हिन्दुस्तान के साथ जुड़कर गोपालगंज में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिंट जर्नलिज्म इन हिन्दी में पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा के बाद मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की।


शिक्षा एवं प्रशिक्षण में योगदान
पत्रकारिता के साथ-साथ विशेष रुचि शिक्षा के क्षेत्र में रही है। अबेकस, वैदिक मैथ, फोनिक्स के टीचर ट्रेनर के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा DMIT (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test) की सहायता से कॅरियर काउंसिलिंग करते हैं। मशरूम पालन और हाईड्रोपोनिक्स विधि से खेती की तकनीक भी सीखी है। हर साल कुछ न कुछ नया सीखना इनकी हॉबी है। फिलहाल निमोनिक्स साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं।


पत्रकारिता दृष्टिकोण और विजन
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को तथ्यपरक, निष्पक्ष और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। रिपोर्टिंग शैली जमीनी हकीकत, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देने पर आधारित है। गोपालगंज में रहते हुए जनसरोकार से जुड़े विषयों पर गंभीर और जिम्मेदार पत्रकारिता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले गोपालगंज की टीम का नेतृत्व करते हुए कई सामाजिक एवं स्थानीय समस्याओं का निदान कराया है।


विशेषज्ञता
ग्रामीण एवं जिला स्तरीय रिपोर्टिंग
सामाजिक एवं प्रशासनिक मुद्दे
खोजी पत्रकारिता
शिक्षा एवं कॅरियर मार्गदर्शन
डिजिटल मीडिया और यूट्यूब न्यूज प्लेटफॉर्म संचालन

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