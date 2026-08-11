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आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं अधिकारी: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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पेज चार लीड... एनओसी समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में मंगलवार को समेकित बाल विकास परियोजना की स

आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं अधिकारी: डीएम

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश डीएम श्रीकांत शास्त्री ने संबंधित अधिकारियों कोदिया। उन्होंने पीएचईडी के अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों पर चापाकल लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। इसके लिए विभाग द्वारा प्रति चापाकल 17 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि राशि का समुचित उपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाए। वहीं नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई।

आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा

डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में मंगलवार को समेकित बाल विकास परियोजना की समीक्षा बैठक में डीएम निर्देश दे रहे थे। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा को लेकर भी डीएम ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए शौचालय निर्माण के लिए सरकारी भवनों को चिह्नित किया जाए। संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर निर्माण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग द्वारा प्रति शौचालय 36,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुए आवश्यकतानुसार शौचालय निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शत-प्रतिशत विद्युत सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश बैठक के दौरान जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, लाभुकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, पोषण संबंधी गतिविधियों, गृह भ्रमण, बच्चों के वृद्धि अनुश्रवण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, टेक होम राशन वितरण तथा पोषण ट्रैकर पर विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शत-प्रतिशत विद्युत सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

पोषण ट्रैकर और योजनाओं की समीक्षा

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यपालक अभियंता के साथ समन्वय स्थापित कर जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। पोषण ट्रैकर पर सभी आवश्यक आंकड़ों की ससमय एवं शुद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए बैठक में पोषण ट्रैकर पर आंकड़ों की प्रविष्टि की भी समीक्षा की गई। डीएम ने निर्देश दिया कि पोषण ट्रैकर पर सभी आवश्यक आंकड़ों की ससमय एवं शुद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की वास्तविक प्रगति के अनुश्रवण के लिए पोषण ट्रैकर पर सही एवं अद्यतन आंकड़ों की उपलब्धता आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के क्रम में लाभुकों के आवेदन, सत्यापन एवं अनुमोदन की स्थिति की जानकारी ली गई। डीएम ने विशेष रूप से सीडीपीओ स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए पेंडेंसी को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। 3 लाख 15 हजार 25 लाभुकों का आधार फेस मैच मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की भी समीक्षा की गई। प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 अगस्त 2026 तक जिले में कुल 3,942 फॉर्म अपलोड किए गए हैं। अगस्त माह तक निर्धारित 4,200 के लक्ष्य का 93.86 प्रतिशत है। डीएम ने शेष लक्ष्य को भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। टेक होम राशन वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जुलाई 2026 में जिले में कुल 3 लाख 41 हजार 464 पात्र लाभुकों के विरुद्ध 3 लाख 15 हजार 25 लाभुकों का आधार फेस मैचिंग किया गया। साथ ही, 3 लाख 12 हजार 153 लाभुकों को एफआरएस के माध्यम से टेक होम राशन वितरित किया गया। एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण का समग्र प्रतिशत 91.42 प्रतिशत दर्ज किया गया। डीएम ने सभी सीडीपीओ को अपने-अपने परियोजना क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस) सहित सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अन्य थे।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की हुई समीक्षा बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में आगामी स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2026 एवं ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के सफल, गरिमापूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएम ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आमजनों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करने हेतु जन-जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष, नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, सिविल सर्जन सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित थे। रिपोर्टर:प्रवीण कुमार

सामान्य प्रश्न

डीएम श्रीकांत शास्त्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर किस प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया?
डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर चापाकल, शौचालय और विद्युत सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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