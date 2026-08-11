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पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मिला त्रुटि सुधार का मौका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा, निज प्रतिनिधि। प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 18 या 20 अगस्त को होगी। जल्द ही फाइनल तिथि की घोषणा होगी।

पीजी में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को मिला त्रुटि सुधार का मौका

आरा, निज प्रतिनिधि। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त स्नातकोत्तर विभागों और अंगीभूत महाविद्यालयों में सत्र, 2026-2028 के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 18 या 20 अगस्त को होगी। जल्द ही फाइनल तिथि की घोषणा होगी।हालांकि 20 अगस्त को ही परीक्षा होगी।

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छात्र हित में सुधार

इस बीच, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र हित में पीजी सेमेस्टर-वन (कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय) के आवेदकों को फॉर्म में हुई त्रुटियों को सुधारने का मौका दिया है। इसके साथ ही, जो छात्र किसी कारणवश अब तक आवेदन करने से वंचित रह गए थे, वे भी अब 13 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो ओपी राय ने बताया कि जिन छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की गलती रह गई है, वे विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी लॉग-इन आईडी और पासवर्ड की मदद से उसे सुधार सकते हैं। छात्र अपने नाम, माता या पिता के नाम, प्राप्तांक, कॉलेज के नाम, कोटा (कैटेगरी) तथा आरक्षण की कोटि (वर्ग, जाति, लिंग आदि) में आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश

विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को सख्त निर्देश दिया है कि ऑनलाइन सुधार करने के बाद आवेदक अपने आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सेव एंड लॉक करना बिल्कुल न भूलें, अन्यथा उनका सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ​इसके अतिरिक्त, यह समय-सीमा उन छात्रों के लिए भी एक बड़ा अवसर है जो अब तक पीजी में दाखिले के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त निर्धारित अवधि के दौरान कोई भी नया छात्र पीजी सत्र, 2026-28 में नामांकन के लिए फ्रेश ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

अधिकांश प्रश्न

परीक्षा की तिथि कब है?
प्रवेश परीक्षा 18 या 20 अगस्त को होगी।
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