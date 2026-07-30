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किसान कॉलेज में एमलिस और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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किसान कॉलेज में 2026-28 शैक्षणिक सत्र से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। छात्रों को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर नामांकन के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है। नए पाठ्यक्रमों से नालंदा और आसपास के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी।

किसान कॉलेज में एमलिस और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू

किसान कॉलेज में एमलिस और बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू नामांकन के लिए छात्र पोर्टल पर करें आवेदन बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान संवाददाता। किसान कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-28 से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस व बायोटेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक व रोजगारोन्मुखी विषयों की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। प्राचार्य प्रो. दिवांश कुमार ने बताया कि इन पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से शुरू है। इच्छुक छात्र पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए पाठ्यक्रमों के प्रारंभ होने से नालंदा व आसपास के जिलों के छात्रों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक शिक्षा मिलेगी।

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बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी विषय वर्तमान समय में रोजगार और शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम पुस्तकालय, सूचना प्रबंधन तथा डिजिटल नॉलेज सिस्टम के क्षेत्र में कॅरियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी साबित होगा। (बिहारशरीफ से अभिषेक कुमार)

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