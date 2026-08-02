Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीएसपीएमयू में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में नामांकन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और नई तकनीकों में ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जिससे उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलते हैं।

डीएसपीएमयू में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में नामांकन जारी

रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू), में चार वर्षीय बीएससी (इलेक्ट्रॉनिक्स) पाठ्यक्रम में नामांकन प्रक्रिया जारी है। यह एक आधुनिक और रोजगारोन्मुख स्नातक तकनीकी पाठ्यक्रम है, जो विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक्स व उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सुदृढ़ ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के बाद विद्यार्थी चिप डिजाइन, 5जी तकनीक, इलेक्ट्रिक ह्विकल्स, पीसीबी डिज़ाइनिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सिस्टम्स और अन्य हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में उत्कृष्ट रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसरो, डीआरडीओ सहित विभिन्न सरकारी व निजी संस्थानों में भी रोजगार की संभावनाएं उपलब्ध हैं। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 12वीं (विज्ञान संकाय) में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं।

पॉलिटेक्निक व डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थी भी नामांकन के पात्र हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।