पलामू के 5 राजकीय आईटीआई में 832 सीटो पर होगा नामांकन, मेरिट लिस्ट का इंतजार

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले में संचालित पांच राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में 832 प्रशिक्षुओं का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन होगा। पंजीयन कराने वाले विद्यार्थी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे है। हालांकि पिछले सप्ताह में प्रशिक्षुओं के नामांकन के लिए औपबंधिक सूची जारी कर 29 जुलाई तक त्रुटियों में सुधार का मौका दिया गया था। वर्तमान शैक्षिक सत्र में केवल सात ट्रेड में नामांकन लिया जाएगा, तीन ट्रेड में प्रशिक्षक की पदस्थाना नहीं होने के कारण नामांकन नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। पलामू जिला मुख्यालय सिटी मेदिनीनगर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य चन्द्रधन बैठा ने बताया कि जिले के सभी आईटीआई में नामांकन की प्रक्रिया तेजी से चल रहा है।

प्रशिक्षुओं के नामांकन के फॉर्म में त्रुटियों को सुधारने के लिए औपबंधिक सूची जारी की गई है। जिसका अंतिम तिथि 29 जुलाई को संपन्न हो गया है। उम्मीद है अगले सप्ताह में सभी आईटीआई नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। प्रथम सूची आने के बाद जितने सीटों पर नामांकन होगा उसके बाद खाली सीट के लिए भी अगली सूची प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डालटनगंज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सात ट्रेड इलेक्ट्रीशियन में 40, फिटर में 20, टर्नर में 20, पलंबर में 20, वेल्डर में 40, सीट मेटल में 20 और फाउंड्री मैन ( मोल्डर) में 48 सीट पर नामांकन होगा। मशीनिस्ट और वुड वर्क तकनीक ट्रेड में प्रशिक्षक भी होने के कारण निदेशालय ने हटा दिया है। इसके अलावा वायरमैन में केवल एक ही प्रशिक्षक होने के कारण इस वर्ष नामांकन नहीं होगा। छतरपुर स्थित आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन में 40, फिटर में 40, वेल्डर में 40 और मैकेनिकल ट्रेड 40 सीटो पर नामांकन होगा। इसी प्रकार हुसैनाबाद आईटीआई चारों ट्रेड में 160 और सतबरवा आईटीआई में भी चारों 160 प्रशिक्षुओं का नामांकन किया जाना है। विश्रामपुर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 20, फिटर में 20, पलंबर में 40, वेल्डर में 40 और मोटर मैकेनिक वेहिकल में 24 सीटों पर नामांकन किया जाएगा।