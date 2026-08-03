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आज भर होगा स्नातक सेमेस्टर-1 में नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर से बलराम मिश्र की खबर है कि टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2026-30) में ऑनस्पॉट नामांकन सोमवार को समाप्त हो जाएगा। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन का मौका तीन अगस्त तक था, लेकिन अभी भी कई विषयों में सीटें खाली हैं।

आज भर होगा स्नातक सेमेस्टर-1 में नामांकन

भागलपुर से बलराम मिश्र की रिपोर्ट टीएमबीयू में स्नातक सेमेस्टर-1 (सत्र : 2026-30) में ऑनस्पॉट के तहत नामांकन सोमवार को समाप्त हो जाएगा। पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक तीन अगस्त तक नामांकन का मौका देना था। हालांकि अब भी काफी संख्या में स्नातक के कई विषयों में सीटें खाली है। इसकी समीक्षा नामांकन समिति करेगी।

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