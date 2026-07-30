अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट बढ़ाने पर दिया जोर

बैठक की समीक्षा

बैठक में प्रो. विशाल कुमार चौधरी (टीपीओ) ने वर्तमान सत्र की प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत करते हुए आगामी प्लेसमेंट सत्र की कार्ययोजना पर चर्चा की। प्राचार्य डॉ. मणि भूषण ने सभी विभागाध्यक्षों एवं प्लेसमेंट सेल के सदस्यों से विद्यार्थियों के अधिकाधिक प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए तथा सभी सुझावों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने एवं उन्हें प्लेसमेंट के लिए प्रेरित करने हेतु प्रत्येक माह मोटिवेशनल टॉक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता, समस्या समाधान कौशल एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन एप्टीट्यूड कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिससे कैंपस प्लेसमेंट में उनकी सफलता की संभावना बढ़ सके। इसके अतिरिक्त उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने, विद्यार्थियों के तकनीकी एवं सॉफ्ट स्किल्स को सुदृढ़ बनाने तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुशंसाओं एवं दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।