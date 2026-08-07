धनबाद के 10 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार
धनबाद जिले में सिंचाई सुविधाओं को सुधारने के लिए मध्यम सिंचाई योजना के तहत 10 तालाबों को जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। इस कार्य पर लगभग आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे तालाबों की जलधारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
धनबाद, संवाददाता। धनबाद जिले में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्यम सिंचाई योजना के तहत 10 तालाबों को चिन्हित किया गया है। लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से चिन्हित इन तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य इसी महीने शुरू होने की संभावना है। करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इससे तालाबों की जलधारण क्षमता बढ़ाने के साथ आसपास के किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकेंगे। विभाग के अनुसार, तालाबों के जीर्णोद्धार के बाद इनके आसपास के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। इससे किसान केवल अनाज की खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सब्जियों का उत्पादन भी बड़े स्तर पर कर सकेंगे।
सिंचाई की उपलब्धता बढ़ने से खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है। योजना के तहत तालाबों की वर्तमान स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। जीर्णोद्धार के बाद बारिश के पानी का बेहतर संचयन हो सकेगा और जरूरत के समय किसानों को इसका उपयोग सिंचाई के लिए करने में मदद मिलेगी। इससे बारिश पर निर्भरता कम होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें