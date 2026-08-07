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धनबाद के 10 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद जिले में सिंचाई सुविधाओं को सुधारने के लिए मध्यम सिंचाई योजना के तहत 10 तालाबों को जीर्णोद्धार के लिए चिन्हित किया गया है। इस कार्य पर लगभग आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे तालाबों की जलधारण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

धनबाद के 10 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार

धनबाद, संवाददाता। धनबाद जिले में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्यम सिंचाई योजना के तहत 10 तालाबों को चिन्हित किया गया है। लघु सिंचाई प्रमंडल की ओर से चिन्हित इन तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य इसी महीने शुरू होने की संभावना है। करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इससे तालाबों की जलधारण क्षमता बढ़ाने के साथ आसपास के किसानों को सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध हो सकेंगे। विभाग के अनुसार, तालाबों के जीर्णोद्धार के बाद इनके आसपास के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बेहतर होगी। इससे किसान केवल अनाज की खेती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सब्जियों का उत्पादन भी बड़े स्तर पर कर सकेंगे।

सिंचाई की उपलब्धता बढ़ने से खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की संभावना है। योजना के तहत तालाबों की वर्तमान स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। जीर्णोद्धार के बाद बारिश के पानी का बेहतर संचयन हो सकेगा और जरूरत के समय किसानों को इसका उपयोग सिंचाई के लिए करने में मदद मिलेगी। इससे बारिश पर निर्भरता कम होगी।

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