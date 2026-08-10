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कांवड़ियों के लिए नो व्हीकल जोन, रोडवेज बसों का बदला रूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत। सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सभी सीओ और थाना प्रभारियों को निरंतर गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

कांवड़ियों के लिए नो व्हीकल जोन, रोडवेज बसों का बदला रूट

पीलीभीत। सावन के दूसरे सोमवार पर शहर के गौरीशंकर मंदिर समेत शिव मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एकतासरोवर तिराहा और नौगवां चौराहा से टाइगर तिराहा तक के मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। मार्ग के तीनों तरफ बैरियर लगाकर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इस दौरान कांवड़ियों के जत्थों को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस लगातार निगरानी रखेगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जिले में 100 से अधिक मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं। प्रत्येक कांवड़िया जत्थे को पुलिस सुरक्षा में निकाला जाएगा। सभी सीओ, थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के बरेली गेट, ड्रमंडगंज चौराहा और सुनहरी मस्जिद चौराहे पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का उद्देश्य भीड़ के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा से बचाना है。

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रोडवेज बसों के संचालन में बदलाव

नो व्हीकल जोन के चलते रोडवेज बसों के संचालन में भी बदलाव किया गया है। सोमवार रात 12 बजे तक रोडवेज बसें रोडवेज परिसर से नहीं निकलेंगी। बसों को डिग्री कॉलेज चौराहे पर नौगवां ओवरब्रिज के समीप खड़ा किया जाएगा। यहां से सवारियां भरने के बाद बसें नौगवां ओवरब्रिज के रास्ते बरेली की ओर जाएंगी। इससे कांवड़ियों के निर्धारित मार्ग पर बसों और अन्य वाहनों का दबाव नहीं रहेगा।

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हाईवे पर एंबुलेंस, पुलिस रहेगी भ्रमणशील

कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए बरेली हाईवे पर एंबुलेंस भी तैनात रहेगी, ताकि आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सके। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखेंगे। एसपी सुकीर्ति माधव ने बताया कि सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने और क्षेत्र में लगातार भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं।

अवधारणाएँ

कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने क्या व्यवस्था की है?
पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एकतासरोवर तिराहा और नौगवां चौराहा से टाइगर तिराहा तक के मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित किया है।
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