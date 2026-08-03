कांवड़ियों के अलावा भगवा झंडा लगी गाड़ियों की होगी चेकिंग
मेडिकल कालेज के समीप अवंतीबाई लोधी तिराहे पर बनाये बनाये गये डायवर्जन पर मौजूद सीओ ट्रैफिक संग पुलिस कर्मी।
बदायूं, संवाददाता। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के अलावा भगवा झंडा लगी सभी गाड़ियों की चेकिंग होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवा झंडे की आड़ में कोई खुराफाती अपना वाहन न ले जाए इसके लिए विशेष नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों के वाहनों को पूरी तरह से छूट दी गई है, लेकिन भगवा झंडा लगाकर यहां दौड़ने वाले अन्य वाहनों को चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इस बार पुलिस प्रशासन ने इस तरह की योजना बनाई है। हर साल कांवड़यात्रा के दौरान कछला गंगा घाट से जल भरने के लिए लाखों की संख्या में कांवड़िया पहुंचते हैं।
सबसे ज्यादा भोले भक्त कछला गंगा घाट पर पैदल पहुंचते हैं तो बाकी डीजे के साथ ट्रैक्टर-ट्रालियों से भोले के भजनों पर झूमते गाते हुए निकलते हैं। ऐसे में बहुत कम संख्या में ही भोले भक्त अपनी कार से कछला गंगा से जल लेने जाते हैं।वजह है कि अधिकांश लोग भीड़भाड़ की वजह से बाइक से जाना पसंद करते हैं या फिर अपने जत्थे के साथ पैदल या फिर ट्रैक्टर-ट्राली से जाते हैं। मगर, यहां पुलिस प्रशासन की ओर से की जाने वाली सख्ती की वजह से तमाम लोग अपनी-अपनी गाड़ियों पर भगवा ध्वज लगाकर कांवड़रूट पर दौड़ते हैं, यहां पर तैनात पुलिसकर्मी भी यह सोचकर उनको नहीं रोकते हैं कि वह कांवड़िया हैं। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि भगवा ध्वज लगाकर चलने वाले सभी कांवड़िया नहीं हो सकते। ऐसे में संदेह होने पर वाहनों की तलाशी ली जाए।
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