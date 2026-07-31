स्वास्थ्य केंद्र में यू-विन पोर्टल का समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
इटखोरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण कार्य को तेजी देने और डिजिटल रिकॉर्ड को मजबूत करने के लिए यू-विन पोर्टल का समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में ए.एन.एम. को पोर्टल के संचालन और तकनीकी बारीकियों की जानकारी दी गई। सभी ने अपनी मोबाइल और रजिस्टर के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया।
इटखोरी, प्रतिनिधि। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटखोरी के सभागार में शुक्रवार को टीकाकरण कार्य में गति लाने और डिजिटल रिकॉर्ड को मजबूत करने के उद्देश्य से एनएनएमएस के लिए यू-विन पोर्टल का समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक के दौरान प्रखंड डाटा प्रबंधक आरती कुमारी उपस्थित थी । प्रशिक्षण में सभी ए.एन.एम. को यू-विन पोर्टल के संचालन, एंट्री की समीक्षा और तकनीकी बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम से टीकाकरण का शत-प्रतिशत रिकॉर्ड अपडेट रखने पर जोर दिया गया। निर्देशानुसार सभी एएनएम अपने-अपने एंड्रॉयड मोबाइल , डायरी और टीकाकरण रजिस्टर के साथ प्रशिक्षण में शामिल हुईं, ताकि पोर्टल पर आ रही व्यावहारिक समस्याओं का ऑन-स्पॉट निवारण किया जा सके।
इस मौके पर एएनएम सीमा,नीता, सुशीला, सुनैना ,पूनम, डैजी, मीना, गुड़िया, सोरन, संगीता समेत अन्य का नाम शामिल है।
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