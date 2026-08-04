आसमान से सुरक्षा व्यवस्था पर रखी गई नजर
सावन के पहले सोमवार को वाराणसी के विश्वनाथ धाम और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में सुरक्षा कड़ी थी। 10 ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। शहर को पांच जोन में बांटा गया, जिसमें 50 राजपत्रित अधिकारी और 5,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया।
वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को विश्वनाथ धाम समेत प्रमुख शिव मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा कड़े बंदोबस्त रहे। सुरक्षा व्यवस्था की आसमान से भी निगरानी की गई। इसके लिए 10 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी कैमरों और त्रिनेत्र प्रणाली से भी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से शहर को पांच जोन एवं 15 सेक्टर में विभाजित किया गया था। इनमें 5 आईपीएस, 50 राजपत्रित अधिकारी तथा लगभग 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे। विश्वनाथ मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था विशेष व्यवस्था थी। मंदिर जाने वाले मार्गों के चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात थी।
पुलिस अधिकारी मंदिर परिक्षेत्र के प्रमुख स्थानों का निरीक्षण करते रहे। पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारियों में सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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