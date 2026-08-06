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विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेलवे पुलिस हाई अलर्ट, ट्रेनों व स्टेशनों पर बढ़ाई गई चौकसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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जमालपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे पुलिस हाई अलर्ट पर है। 400 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा में कोई लापरवाही न बरती जाए।

विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेलवे पुलिस हाई अलर्ट, ट्रेनों व स्टेशनों पर बढ़ाई गई चौकसी

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर रेल जिला जमालपुर पुलिस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। कांवरियों और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुल्तानगंज, भागलपुर, जमालपुर, किऊल और झाझा सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इसके लिए 400 से अधिक अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। बुधवार को एसआरपी कार्यालय में आयोजित जुलाई माह की मासिक अपराध समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए रेल पुलिस अधीक्षक (एसआरपी) विद्यासागर ने सभी अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया।

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सुरक्षा निर्देश

उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु रेलमार्ग से यात्रा करते हैं, इसलिए स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, पार्किंग क्षेत्र तथा ट्रेनों में लगातार गश्त और निगरानी अनिवार्य रूप से की जाए। एसआरपी ने विशेष रूप से पिट्ठू बैग लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की सघन जांच करने तथा हर संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मेला अवधि में नशाखुरानी गिरोह, पॉकेटमार और अन्य असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। मौके पर अंचल निरीक्षक उमेश प्रसाद, झाझा इंस्पेक्टर प्रमिला, डीसीपी शाखा प्रभारी इंतेख्वाब अंसारी, हिंदी शाखा प्रभारी महेंद्र प्रसाद यादव, भागलपुर एसएचओ नसीम अहमद, जमालपुर एसएचओ स्वराज कुमार, साइबर थाना प्रभारी विजय कुमार, झाझा एसएचओ मधुसूदन पासवान, किऊल एसएचओ वृंद कुमार, नवादा एसएचओ बृज बल्लव प्रसाद निराला, जमुई एसएचओ श्रवण कुमार, शेखपुरा एसएचओ अजित कुमार, बड़हिया एसएचओ शिव शंकर, प्रचार प्रभारी संतोष कुमार ओझा सहित रेल पुलिस के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विशेष फोकस बिंदु

15 बिंदुओं पर एसआरपी का विशेष फोकस

एसआरपी ने बैठक में 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें सीसीटीएनएस सिस्टम का प्रभावी उपयोग, हर नए एफआईआर को 24 घंटे के भीतर अपलोड करने, वारंटियों की गिरफ्तारी तेज करने और कुर्की-जब्ती की कार्रवाई को प्राथमिकता देने को कहा गया। इसके अलावा बरामद या विमुक्त बच्चों को बाल कल्याण समिति को सौंपने, महिला हेल्प डेस्क को सक्रिय रखने और पर्व-त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में नशाखुरानी गिरोह के पिछले दस वर्षों के रिकॉर्ड की समीक्षा कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। विभिन्न रेल थानों के प्रभारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि निर्देशों का सख्ती से पालन कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावणी मेला के दौरान रेल पुलिस द्वारा कितने सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है?
400 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
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