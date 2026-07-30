लखीसराय : श्रावणी मेला-2026: अशोकधाम, शृंगी ऋषि धाम व जलप्पा स्थान पर कड़ी सुरक्षा, पर्याप्त पुलिस बल तैनात

अजय कुमार की रिपोर्ट: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारु यातायात और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिएपुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों अशोकधाम, शृंगी ऋषि धाम एवं जलप्पा स्थान पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मंदिर परिसरों, प्रमुख मार्गों, पार्किंग स्थलों तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी।

साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मेला क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेला क्षेत्र में लगातार गश्ती, निगरानी और समन्वय के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। एसपी ने श्रद्धालुओं से भी अपील की कि है कि वे प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल निकटतम पुलिसकर्मी अथवा नियंत्रण कक्ष को दें। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि सभी श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना सुगमता और श्रद्धा के साथ कर सकें। श्रावणी मेला की पूरी अवधि के दौरान पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी करेंगे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।