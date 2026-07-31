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पुरामहादेव पहुंची एटीएस, पीएसी-आरएएफ ने भी संभाला मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए एटीएस की 30 जवानों की टीम भेजी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। 500 पुलिसकर्मी आरएएफ व पीएसी के साथ तैनात हैं। कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेलों की निगरानी होगी।

पुरामहादेव पहुंची एटीएस, पीएसी-आरएएफ ने भी संभाला मोर्चा

बागपत। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से शासन स्तर से एटीएस की एक टीम को भेजा गया है। 30 जवानों की टीम बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ कांवड़ यात्रा के दौरान व अन्य संवेदनशील स्थानों पर निगरानी करेगी। वहीं कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के लिए एक कम्पनी आरएएफ व पीएसी के साथ 500 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी आमद दर्ज करा ली है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर जनपद पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से जनपद में पुलिस को सभी स्थानों पर तैनात किया गया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गयी है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शासन से मंडल को एक टीम एटीएस की मिली है। टीम में तैनात 30 जवान बुलेट प्रूफ गाड़ी व स्नाइपर गन के साथ संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी करेंगे। इसके एक कम्पनी आरएएफ व पीएसी भी बागपत पहुंच चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आगरा, इटावा समेत कई अन्य जनपदों के पुलिसकर्मियों ने भी अपनी आमद जनपद में करानी शुरू कर दी है। पैरामिलिट्री फोर्स को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। एक स्पेशल ड्रोन कैमरा भी मिला है। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील स्थानों के साथ पुरा महादेव मेले की निगरानी कराई जाएगी है। यह ड्रोन लगभग 8 घंटे तक अधिक ऊचाई पर उड़ान भर सकता है.

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कंट्रोल रूम से रखी जाएगी मेला परिसर में नजर

पुरा महादेव मंदिर परिसर से लेकर बाहर मेला परिसर, पार्किंग स्थल, बालैनी-पुरा महादेव मार्ग, हिंडन नदी पुल मार्ग, बुढ़सैनी मार्ग आदि सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि इन सीसीटीवी कैमरों की निगहबानी के लिए मंदिर परिसर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से मंदिर के गृभग्रह से लेकर बाहर और रास्तों पर नजर रखी जाएगी। यही नहीं कांवड़ मार्गों पर भी सीवीटीवी कैमरे लगाए गए है। जिनसे हर समय निगहबानी की जाएगी। बताया कि सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहेंगे। शिवभक्तों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। मेला परिसर में घुड़ सवार पुलिस कर्मी भी भृमणशील रहेंगे। इसके अलावा मचान भी बनाई जा रही है, जिनके जरिए पुलिस कर्मी दूरबीन से व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे.

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सामान्य प्रश्न

कौन सी टीम कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए भेजी गई है?
सुरक्षा की दृष्टि से एटीएस की 30 जवानों की टीम भेजी गई है।
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