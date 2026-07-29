कांवरियों की भीड़ संभालने को कोडरमा जंक्शन पर होगी सख्त सुरक्षा
कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को सावन के महीने में कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में निगरानी बढ़ाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
कोडरमा, वरीय संवाददाता। सावन के पावन माह में कांवरियों की संभावित भीड़ को देखते हुए कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। धनबाद रेलमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरक्षा रणनीति तैयार कर ली गई है। धनबाद रेलमंडल कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जाएगा तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सावन के दौरान यात्रियों और कांवरियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश कोडरमा और उसके आसपास के स्टेशनों से जुड़े अफसरों और कर्मियों को दिया गया है।
विशेष सुरक्षा व्यवस्था
आदेश के अनुसार, सावन माह के दौरान कोडरमा जंक्शन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन से सुल्तानगंज जाकर उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरने के लिए रवाना होते हैं। इससे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है।
यात्री सुरक्षा के लिए निर्देश
ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों को स्टेशन परिसर में लगातार गश्त करने, संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा कांवरियों को हरसंभव सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जेबकतरी, चोरी, नशाखुरानी और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत आरपीएफ या जीआरपी को दें, ताकि सावन के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।
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