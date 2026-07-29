Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवरियों की भीड़ संभालने को कोडरमा जंक्शन पर होगी सख्त सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था को सावन के महीने में कांवरियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुदृढ़ कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में निगरानी बढ़ाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

कांवरियों की भीड़ संभालने को कोडरमा जंक्शन पर होगी सख्त सुरक्षा

कोडरमा, वरीय संवाददाता। सावन के पावन माह में कांवरियों की संभावित भीड़ को देखते हुए कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। धनबाद रेलमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरक्षा रणनीति तैयार कर ली गई है। धनबाद रेलमंडल कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जाएगा तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सावन के दौरान यात्रियों और कांवरियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश कोडरमा और उसके आसपास के स्टेशनों से जुड़े अफसरों और कर्मियों को दिया गया है।

ये भी पढ़ें:विश्व श्रावणी मेला को लेकर रेलवे और जीआरपी हाई अलर्ट, सुल्तानगंज के लिए कांवरियों की भीड़ शुरू

विशेष सुरक्षा व्यवस्था

आदेश के अनुसार, सावन माह के दौरान कोडरमा जंक्शन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन से सुल्तानगंज जाकर उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरने के लिए रवाना होते हैं। इससे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: कांवड़ में अपराधियों की नो एंट्री, पुलिस ने बनाई रणनीति

यात्री सुरक्षा के लिए निर्देश

ऐसे में सभी संबंधित अधिकारियों को स्टेशन परिसर में लगातार गश्त करने, संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा कांवरियों को हरसंभव सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जेबकतरी, चोरी, नशाखुरानी और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। यात्रियों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत आरपीएफ या जीआरपी को दें, ताकि सावन के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कोडरमा जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था कब तक लागू रहेगी?
सावन माह के दौरान कोडरमा जंक्शन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी।
ये भी पढ़ें:कांवरियों की भीड़ को देखते हुए आरपीएफ ने चलाया जागरूकता अभियान

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Crime News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।