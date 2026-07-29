कांवरियों की भीड़ संभालने को कोडरमा जंक्शन पर होगी सख्त सुरक्षा

कोडरमा, वरीय संवाददाता। सावन के पावन माह में कांवरियों की संभावित भीड़ को देखते हुए कोडरमा जंक्शन की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ कर दी गई है। धनबाद रेलमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। साथ ही सुरक्षा रणनीति तैयार कर ली गई है। धनबाद रेलमंडल कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जाएगा तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सावन के दौरान यात्रियों और कांवरियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश कोडरमा और उसके आसपास के स्टेशनों से जुड़े अफसरों और कर्मियों को दिया गया है।