कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
प्रमुख शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा घेरा बनाया -प्रमुख शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशे
श्रावण मास के पहले सोमवार के साथ-साथ कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनपद को सात जोनों और 44 सेक्टरों में विभाजित कर व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है। यात्रा के दौरान मथुरा के 41 प्रमुख शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा और त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर प्रमुख ड्यूटी पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। कावड़ यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु लगाए गए पुलिस बल को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत द्वारा बिचपुरी पुलिस तिराहा तथा अन्य स्थलों पर चेक किया गया l हाथरस मथुरा बॉर्डर पर सोनई रेलवे क्रॉसिंग के पास अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस रामानंद कुशवाहा के साथ कावड़ मार्गों पर पुलिस सुरक्षा के संबंध में समन्वय वार्ता करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए l कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से छह मार्गों से होकर गुजरती है।
मार्ग-1, 3, और 4 सोरों (कासगंज) से शुरू होकर राया, जमुनापार, सदर और कोतवाली होते हुए भरतपुर मार्ग से राजस्थान में प्रवेश करते हैं। मार्ग-2 सादाबाद से बल्देव, महावन, रिफाइनरी और हाईवे से होते हुए राजस्थान जाता है। मार्ग-5 अनूपशहर से कोलाहर, शेरगढ़, छाता और बरसाना के रास्ते कामां (राजस्थान) तक जाता है। मार्ग-6 के अंतर्गत वृन्दावन, गोवर्धन और अन्य स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और हॉटस्पॉट्स पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जलाभिषेक सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यातायात प्रबंधन और डायवर्जन प्लान भी सख्ती से लागू किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को असुविधा न हो।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें