सुरक्षा कवच: सहारनपुर में कांवड मार्ग पर एटीएस ने संभाला मोर्चा

-संवेदनशील स्थलों, कांवड़ मार्ग और प्रमुख शिविरों पर एटीएस की विशेष निगरानी शुरू -स्थानीय पुलिस,

सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड की ओर जाने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सहारनपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और अभेद बनाने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) भी सक्रिय हो गया है। एटीएस की टीम ने जिले में पहुंचकर कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिविरों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी शुरू कर दी है। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि लाखों शिवभक्तों की यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर से होकर गुजरने वाले लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। इसी क्रम में आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) की टीम भी जिले में पहुंच गई है। टीम ने कांवड़ मार्ग, प्रमुख शिविरों, धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और अन्य संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। एटीएस के अधिकारी स्थानीय पुलिस, खुफिया इकाइयों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर लगातार निगरानी कर रहे हैं। संदिग्ध व्यक्तियों, लावारिस वस्तुओं और किसी भी असामान्य गतिविधि पर विशेष नजर रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई के लिए सभी सुरक्षा इकाइयों को अलर्ट मोड पर रखा गया है。

कांवड़ मार्ग पर पहले से सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन, पीए सिस्टम और कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अब एटीएस की सक्रिय मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। सुरक्षा एजेंसियां होटल, धर्मशाला, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी सतर्क निगरानी रख रही हैं। इसके साथ ही आम लोगों और कांवड़ सेवा शिविर संचालकों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

-कांवड़ यात्रा की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस, खुफिया इकाइयों और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही हैं। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं से भी अपील है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

अभिनंदन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर

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श्रावण माह के चौथे दिन उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब, भोलेनाथ की भक्ति में डूबा

श्रावण माह के चौथे दिन सहारनपुर जनपद पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति में डूबा नजर आया। 30 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा के साथ ही कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांवड़ मार्ग पर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से वातावरण शिवमय बना हुआ है। बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।

saharnepur se hokar guzarne wale adhikansh kavadie haryana, punjab aur himachal pradesh ke rehne wale hain. kavadion ki bdhati sankhya ko dekhte hue margon par suraksha aur suvidha vyavastha ko lagataar majboot kiya ja raha hai. jagah-jagah lage sewa shivir mein kavadion ke liye bhojan, vishram, peyjal aur chikitsa suvidhaen uplabdh karayi ja rahi hain. prashasan aur police ki team bhi kavad marg par lagataar nigarani banaye hue hain. kavad yatra ka samapan 11 August ko hone wale jalabhishek ke sath hoga. jaise-jaise jalabhishek ka din nazdeek aa raha hai, kavad marg par shivbhakton ki bheed bdh rahi hai. shahar aur gramin kshetron mein bhi kavadion ke swagat ke liye jagah-jagah sewa shivir lagaye gaye hain. shraddhaluon ki sewa mein samajik aur dharmik sangathan bhi bdh-chadhkar hissa le rahe hain. kavadion ki bdhati sankhya ke beech pura jandapad shivbhakti ke rang mein rangaa hua hai. sadkon par kesariya rang aur shivbhakton ke jaykaare logon mein utsah aur bhakti ka sanchar kar rahe hain.

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से कांवड़ मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिए कैमरे और पीए सिस्टम से निगरानी की जा रही है। मार्ग की निगरानी के लिए 90 कैमरे और पब्लिक एड्रेस (पीए) सिस्टम लगाए गए हैं। 27 प्रमुख स्थानों पर कैमरे स्थापित कर कांवड़ मार्ग की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

श्रद्धालुओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए 24 घंटे सातों दिन कंट्रोल रूम संचालित किया जा रहा है और कंट्रोल नंबर भी जारी किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतों के निस्तारण के लिए अलग-अलग कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है।कांवड़ मार्ग को रोशन रखने के लिए 1783 प्रकाश बिंदुओं और 23 हाईमास्ट के माध्यम से स्थायी प्रकाश व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 800 प्रकाश बिंदुओं पर फ्लड लाइट लगाकर अस्थायी प्रकाश व्यवस्था की गई है। नगर निगम के 550 स्ट्रीट पोल पर करंट प्रोटेक्शन फिल्म और रिफ्लेक्टर टेप की व्यवस्था की गई है, ताकि रात के समय वाहनों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कांवड़ मार्ग पर हर किमी पर क्यूआर कोड, स्कैन करते ही मिलेगी कांवड़ मार्ग की पूरी जानकारी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाने वाले कांवड़ियों के प्रमुख मार्ग सहारनपुर में प्रशासन ने शिवभक्तों की सुविधा और यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। कांवड़ मार्ग पर हर एक किलोमीटर की दूरी पर फ्लेक्स के माध्यम से क्यूआर कोड/बारकोड लगाए गए हैं। कांवड़िये इन कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। प्रशासन की इस पहल से कांवड़ियों को रास्ता तलाशने और जरूरी सुविधाओं के लिए इधर-उधर भटकने की समस्या से राहत मिली है।

क्यूआर कोड स्कैन करते ही कांवड़ियों के मोबाइल स्क्रीन पर संबंधित क्षेत्र और कांवड़ मार्ग की सटीक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके माध्यम से शिवभक्तों को सही मार्ग की जानकारी मिलने के साथ ही आसपास मौजूद विश्राम स्थलों, मेडिकल सुविधाओं, शौचालयों और अन्य आवश्यक सेवाओं की लोकेशन भी आसानी से पता चल सकेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस चौकियों और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी भी मोबाइल पर प्राप्त की जा सकेगी। सहारनपुर से होकर बड़ी संख्या में कांवड़िये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान कई बार मार्ग की सही जानकारी नहीं होने के कारण कांवड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से नए मार्ग से गुजरने वाले शिवभक्तों के लिए यह डिजिटल सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है। प्रशासन की ओर से शुरू की गई यह व्यवस्था कांवड़ यात्रा को अधिक व्यवस्थित, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्यूआर कोड के माध्यम से कांवड़ियों को आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी। इससे समय की बचत होगी और आपात स्थिति में भी आसपास उपलब्ध मेडिकल सुविधा या पुलिस चौकी तक पहुंचना आसान होगा। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से प्रशासन को कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने में भी मदद मिलेगी।

हेल्थ एडवाजरी : हर घंटे विश्राम और पर्याप्त पानी से आसान होगी कांवड़ यात्रा सावन की कांवड़ यात्रा में लंबी पैदल दूरी तय कर रहे शिवभक्तों को स्वस्थ रखने के लिए चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यात्रा के दौरान हर घंटे 15 से 20 मिनट का आराम और पर्याप्त मात्रा में पानी व तरल पदार्थों का सेवन श्रद्धालुओं को थकान, डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकता है।

चिकित्सकों के अनुसार उमस और बरसात के मौसम में लगातार पैदल चलने से शरीर में पानी की कमी, संक्रमण और पुरानी बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है। यात्रा करने वाले श्रद्धालु प्रतिदिन पांच से छह लीटर पानी या अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें। बीपी, शुगर, हृदय, फेफड़े, किडनी और लीवर से संबंधित बीमारी वाले लोग चिकित्सकीय सलाह के बाद ही यात्रा करें। विशेषज्ञों ने कहा कि नियमित दवा लेने वाले श्रद्धालु अपनी दवाएं साथ रखें और समय पर सेवन करें। भोजन के तुरंत बाद पैदल चलने से बचें। सांस फूलने, सीने में दर्द, चक्कर या कमजोरी महसूस होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। चिकित्सकों ने कटे फल, पहले से बना भोजन, कच्चा दूध और अधिक तले-भुने खाद्य पदार्थों से बचने की भी सलाह दी है। सुरक्षित यात्रा के लिए स्वास्थ्य सावधानी जरूरी है।

कांवड़ यात्रा में लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। श्रद्धालु नियमित अंतराल पर आराम करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। बीपी, शुगर व अन्य बीमारी वाले मरीज यात्रा से पहले जांच जरूर कराएं।

-डॉ. विदित्या मलिक, फिजिशियन

यात्रा के दौरान संतुलित खानपान और साफ पानी का सेवन बेहद जरूरी है। हृदय और शुगर के मरीज बिना चिकित्सकीय सलाह के अधिक शारीरिक श्रम वाली यात्रा करने से बचें।

-डॉ. बीएस सोढ़ी, वरिष्ठ फिजिशियन

उमस भरे मौसम में लगातार पैदल चलने से थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। श्रद्धालु आराम लेते रहें और किसी भी परेशानी को नजरअंदाज न करें।

-डॉ. कलीम अहमद

स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतकर कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकता है। सांस या अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग चिकित्सकीय सलाह लेकर ही यात्रा करें और आवश्यक दवाएं साथ रखें।

-डॉ. रविप्रकाश, प्रमुख अधीक्षक

इन बातों का रखें ध्यान

-प्रतिदिन कम से कम एक मौसमी फल खाएं।

-दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

-भोजन के तुरंत बाद ठंडा पानी न पिएं।

-बेकरी उत्पाद, कोल्ड ड्रिंक, अधिक चाय और कॉफी से परहेज करें।

-रात का भोजन हल्का और समय पर करें।

-यात्रा के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

यात्रा के दौरान इन चीजों का करें प्रयोग

-सौंफ, बादाम, अखरोट और मेथी दाना।

-उबला दूध, मूंगफली, नारियल पानी, सत्तू, भुना चना और मखाने।

-अदरक व दालचीनी की चाय गले के संक्रमण से बचाव में सहायक हो सकती है।

-शुगर के मरीज सीमित मात्रा में केला खाएं और कटे फल खाने से बचें।

-पैरों की पिंडलियों पर तेल या घी की मालिश करें, संभव हो तो गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर सिकाई करें।