बांका : कच्ची कांवरिया पथ पर घुड़सवार दस्ता तैनात, सुरक्षा रहेगी चाक-चौबंद
बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला
बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी है। जंगली क्षेत्रों सहित कच्ची कांवरिया पथ की निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घुड़सवार दस्ता भी तैनात किया गया है। गुरुवार सुबह घुड़सवार दस्ता चिहूंटजोर कैफेटेरिया पहुंचा, जहां से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। प्रशासन का कहना है कि कांवरियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और पूरे मार्ग पर लगातार गश्त की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जंगल क्षेत्र, कच्चे मार्ग एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी।
श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
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