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श्रावणी मेला में सुरक्षा चाक-चौबंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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सुल्तानगंज में श्रावणी मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। घुड़सवार दस्तों के साथ गश्ती जारी है और कांवरियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा चाक-चौबंद है। अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, और पुलिस ने वाहन चिह्नित पार्किंग में लगाने की सख्त सलाह दी है।

श्रावणी मेला में सुरक्षा चाक-चौबंद

सुल्तानगंज। श्रावणी मेला में इस वर्ष सुरक्षा चाक-चौबंद है। कच्चा कांवरिया पथ पर घुड़सवार दस्तां से गश्ती हो रहा है। कांवरिया की भीड़ काफी अधिक है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद देखा गया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत जगह-जगह पुलिस की गश्ती हो रही है। घुड़सवार दस्तां के पुलिसकर्मियों ने बताया कि जगह-जगह गश्ती कर सुरक्षा को लेकर पैनी नजर रखी जा रही है। कांवरिया की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इधर, अनाधिकृत सड़क किनारे पार्किंग के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। डीएसपी विधि-व्यवस्था नवनीत कुमार ने कहा है कि ‌‌वाहन चिह्नित पार्किंग में लगाएं, अन्यत्र न लगाएं।

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