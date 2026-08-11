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स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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कोसीकलां रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा कर्मियों ने यात्रियों के सामान की जांच की और लोगों को संदिग्ध वस्तुओं की जानकारी देने के लिए जागरूक किया। यह अभियान स्वतंत्रता दिवस तक जारी रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर रेलवे स्टेशन पर चला चेकिंग अभियान

कोसीकलां, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंगलवार को कोसीकलां रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा कर्मियों ने स्टेशन परिसर में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग करने के साथ ही आने-जाने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच की। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 12190 महाकौशल एक्सप्रेस में भी चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान यात्रियों को किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की जानकारी तत्काल सुरक्षा कर्मियों को देने के लिए जागरूक किया गया। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस तक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में इसी तरह सतर्कता के साथ चेकिंग अभियान जारी रहेगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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