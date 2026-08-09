श्रावणी मेला को जसीडीह-देवघर स्टेशन पर हाई अलर्ट

जसीडीह और देवघर रेलवे स्टेशनों पर श्रावणी मेला व स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कांवरियों की भीड़ बढ़ने के चलते आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस संयुक्त रूप से निगरानी रख रही है। तीन स्तरों पर सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें डिटेक्टर, कैमरे और स्निफर डॉग का उपयोग किया जा रहा है।

जसीडीह, प्रतिनिधि। श्रावणी मेला और स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जसीडीह व देवघर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के बाद लौटने वाले कांवरियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने स्टेशन परिसर और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि व अप्रिय घटना से निपटने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को तीन स्तरों में बांटकर प्रवेश द्वार से लेकर प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर तक निगरानी की व्यवस्था की है।

पहला सुरक्षा स्तर यात्रियों और उनके सामान की जांच के लिए डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। संदिग्ध सामान मिलने पर उसकी अलग से जांच कराई जा रही है। जसीडीह स्टेशन पर लगे एआई आधारित फेस रिकग्निशन कैमरे सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके माध्यम से संदिग्ध चेहरों व आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर नजर रखी जा रही है। कैमरों से मिलने वाली जानकारी को नियंत्रण कक्ष से जोड़ा गया है, जिससे किसी संदिग्ध गतिविधि का इनपुट मिलने पर सुरक्षा टीम को तत्काल अलर्ट किया जा सके। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी जारी है।

दूसरा सुरक्षा स्तर दूसरे सुरक्षा स्तर में प्लेटफॉर्म परिसर को शामिल किया गया है। यहां आरपीएफ और जीआरपी जवानों के साथ वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। यात्रियों की भीड़ के बीच संदिग्ध व्यक्तियों, लावारिस सामान और असामान्य गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। स्निफर डॉग स्क्वायड के माध्यम से प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय व संवेदनशील स्थानों की समय-समय पर जांच की जा रही है।

तीसरा सुरक्षा स्तर तीसरे सुरक्षा स्तर में ट्रेन और उसके प्रस्थान समय को शामिल किया गया है। ट्रेन रवाना होने से पहले सभी कोचों की सघन जांच की जा रही है। संवेदनशील और महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। ट्रेन के प्रस्थान तक सुरक्षाकर्मी कोचों और यात्रियों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं।