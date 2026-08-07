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गया जंक्शन: कांवरियों की भारी भीड़ के बीच आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा चौकसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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-संदिग्धों से सावधान रहने और इसकी सूचना आरपीएफ और जीआरपी को देने की अपील,

गया जंक्शन: कांवरियों की भारी भीड़ के बीच आरपीएफ ने बढ़ाई सुरक्षा चौकसी

श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गया रेलवे जंक्शन पर आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को विशेष सुरक्षा व जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत आरपीएफ अधिकारियों और जवानों ने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज, प्रवेश-निकास द्वार तथा प्रतीक्षालयों में लगातार गश्त कर भीड़ को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से नियंत्रित किया। आरपीएफ ने श्रद्धालुओं से अनुशासित होकर यात्रा करने, अनावश्यक भीड़ नहीं लगाने व रेलवे कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही संदिग्धों से सावधान रहने व इसकी सूचना आरपीएफ, जीआरपी को देने की भी अपील की गई।

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लाउड हेलर और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति द्वारा दिया गया खाने-पीने का सामान स्वीकार न करें। क्योंकि उसमें नशीला पदार्थ मिलाया हो सकता है। साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल आरपीएफ अथवा रेल हेल्पलाइन 139 पर देने का अनुरोध किया गया।आरपीएफ के वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त दिनेश सिंह तोमर ने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से स्टेशन परिसर में चौबीसों घंटे निगरानी, नियमित गश्त और सुरक्षा बंदोबस्त जारी है। रेलवे सुरक्षा बल ने सभी श्रद्धालुओं से सतर्क, सजग एवं जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए सुरक्षित यात्रा करने की अपील की ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

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