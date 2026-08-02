कपिलेश्वर में सोमवारी में जलाभिषेक को लेकर रहेगी चाक-चौबंद सुरक्षा
श्रावण मास की पहली सोमवारी पर कांवरियों के जलाभिषेक के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया है। तीन दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिस अधिकारी सुरक्षा तभी सुनिश्चित करेंगी जबकि स्वास्थ्य सेवा शिविर की व्यवस्था भी की गई है।
रहिका,निज संवाददाता। श्रावण मास के प्रथम सोमवारी में कांवरियों एवं भक्तों के जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना के लिए प्रशासन एवं पूजा समिति ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। तीन दर्जन से अधिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को शिवसागर तालाब से मंदिर परिसर तक महिला एवं पुरुष शिव भक्तों की पंक्ति लगाई जायेगी। सुबह से शाम तक महिला पुलिस अधिकारी श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक जलाभिषेक कराने में सहायता करेंगे। स्वास्थ्य सेवा शिविर एवं असामाजिक तत्वों की सुरक्षा का पदाधिकारी निरीक्षण करते रहेंगे। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया है कि मंदिर गर्भगृह में प्रवेश द्वार पर भीड़ रोकने की व्यवस्था किया गया है।
मंदिर के अंदर शिवलिंग पर जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना करने में देरी करने वाले को शीघ्र निकासी करने के लिए पुलिस बल एवं पुजारी मौजूद रहेंगे।निकास द्वार से माता गौड़ी तथा पार्वती मंदिर में भीड़ रोकने के लिए आरक्षी तैनात रहेंगे। मेला परिसर में प्रवेश से पहले वाहनों के बैरिकेटिंग एवं आवागमन पर रोक लगाया गया है। मेला क्षेत्र में बिजली, शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहेंगे।
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