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आफताब हत्याकांड के बाद रेलवे यार्ड में जवानों की गश्त शुरू, तीन कैमरे लगे

By अरविंद सिंह
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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टाटानगर रेलवे यार्ड की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आरपीएफ ने जगह का निरीक्षण किया और सोलर सिस्टम से संचालित कैमरे स्थापित किए। अधिकारियों ने चोरी और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए गश्त भी शुरू की है। इससे सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।

आफताब हत्याकांड के बाद रेलवे यार्ड में जवानों की गश्त शुरू, तीन कैमरे लगे

टाटानगर रेलवे यार्ड और आसपास के क्षेत्र की निगरानी अब 16 सीसीटीवी कैमरों से होगी। आरपीएफ ने यार्ड का निरीक्षण किया है, ताकि जगह और एंगल चिह्नित किए जा सकें। वहीं, गुरुवार को तीन सोलर सिस्टम से संचालित सीसीटीवी कैमरे यार्ड में लगा दिए गए हैं। जवानों की गश्त भी शुरू कर दी गई है। बर्मामाइंस कैरेज कॉलोनी में लाइन के पास आफताब की हत्या के बाद आरपीएफ ने सतर्कता बढ़ा दी है। यार्ड की निगरानी और सुरक्षा को लेकर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ने सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। कैमरों का सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन आरपीएफ के कंट्रोल रूम से होगा।

इससे संदिग्ध गतिविधियों, चोरी, रेल यंत्रों से छेड़छाड़ और अनधिकृत प्रवेश की निगरानी 24 घंटे हो सकेगी।बता दें कि रेलवे यार्ड, लाइन और कर्मचारियों की सुरक्षा के मुद्दे पर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट टाटानगर के रेल एसपी और जिले के सीनियर एसपी से भी मिले थे। रेलवे यार्ड व कैरेज कॉलोनी में चार हाईमास्ट लाइट लगाने की भी तैयारी है। इससे सुरक्षा जवान गश्त के दौरान दूर तक नजर रख सकेंगे। आपातस्थिति में आरपीएफ और रेलवे को कार्रवाई करने में सहूलियत होगी। रेलवे का मानना है कि सीसीटीवी, हाई मास्ट लाइट और नियमित गश्त से लाइन पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगेगा।

अरविंद सिंह

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अरविंद सिंह
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