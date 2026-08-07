डाक कांवड़ को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सख्त
रुड़की में कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण में डाक कांवड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए, अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. वी मुरुगेशन ने कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार ट्रैफिक प्लान को सक्रिय किया जाए।
रुड़की, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण और डाक कांवड़ के बढ़ते दबाव को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी मुरुगेशन ने शुक्रवार को रुड़की से नारसन तक कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप ट्रैफिक और डायवर्जन प्लान को बिना किसी देरी के सक्रिय किया जाए, ताकि कांवड़ियों और आम यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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