कांवड़ में 36 एसपीओ देंगे ड्यूटी
कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। इस क्रम में 36 एसपीओ की बैठक की गई, जिसमें कोतवाल ने उन्हें यातायात संचालन और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए आवश्यक निर्देश दिए। एसपीओ को पुलिस के साथ समन्वय से काम करने को कहा गया।
कांवड़ यात्रा के तहत पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। सहयोग के लिए एसपीओ भी तैनात किए जा रहे हैं। उन पर यातायात को सुचारु रखने के लिए जिम्मेदारी होगी। गुरुवार को कोतवाली परिस में 36 एसपीओ की बैठक आयोजित हुई। इसमें कोतवाल यशपाल बिष्ट ने उन्हें ट्रैफिक संचालन के आवश्यक तौर-तरीकों की जानकारी दी। उन्हें भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं को आवश्यक सहायता, पार्किंग स्थलों पर सहयोग आदि में भी पुलिस के साथ समन्वय से काम करने के लिए कहा गया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें