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हाफिजपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान बुलंदशहर मार्ग कराया वन-वे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। बुलंदशहर मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव कर वन-वे किया गया है। बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल के जरिए कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

हाफिजपुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान बुलंदशहर मार्ग कराया वन-वे

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष विशेष व्यवस्थाएं की हैं। रविवार को पुलिस ने बुलंदशहर मार्ग पर यातायात व्यवस्था में बदलाव करते हुए मार्ग को वन-वे कर दिया है। कांवड़ियों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने मार्ग पर बैरिकेडिंग कर वाहनों का संचालन निर्धारित दिशा में कराया है। इससे श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलेंगी। वहीं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद्र चौधरी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक डायवर्जन लागू किए गए हैं। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे पुलिस द्वारा जारी यातायात व्यवस्था और डायवर्जन का पालन करें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर यातायात व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।-----------

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