भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी,बिना पहचान के प्रवेश पर रोक

नेपाल के मधेस क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़े तनाव को देखते हुए भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तथा सीमा पार आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की गहन जांच की जा रही है।

बासोपट्टी, एक संवाददाता। नेपाल के मधेस क्षेत्र में हाल के दिनों में बढ़े तनाव को देखते हुए भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी गई है।

सुरक्षा व्यवस्था बासोपट्टी, महिनाथपुर, जयनगर, लदनियां, लौकहा समेत अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और बासोपट्टी पुलिस संयुक्त रूप से लगातार गश्त कर रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है तथा सीमा पार आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। और महिनाथपुर चेक पोस्ट के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले राहगीरों को बिना आइडी प्रूफ अनुमति प्रदान नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार,सीमा पर किसी भी प्रकार की अप्रिय गतिविधि या असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। सीमावर्ती चौकियों पर एसएसबी जवान 24 घंटे सतर्क हैं और संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीमा से जुड़े ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस और एसएसबी की ज्वाइंट पेट्रोलिंग जारी है। जरूरत पड़ने पर फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश भी दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल भारतीय सीमा क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। हालांकि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। सीमा से जुड़े सभी सुरक्षा प्रतिष्ठानों को सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती बाजारों, प्रमुख सड़कों और आवागमन वाले मार्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जैसे महिनाथपुर, दुहबी, जयनगर, बेतौन्हा मार्ग से व्यापारिक गतिविधियां और आम लोगों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है, लेकिन जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त कर दी गई है। एसएसबी व स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट सूचनाओं को साझा करने से बचें।

पुलिस की तैनाती इस संदर्भ में 48वीं बटालियन एसएसबी मुख्यालय जयनगर के कमांडेंट राजेन्द्र कुमार ने बताया कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ कर दी गई है। हमारे एसएसबी के जवान 24 घंटे सीमा पर निगरानी रख रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त, वाहन जांच और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय बनाकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। फिलहाल भारतीय सीमा क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण है।

अतिरिक्त पुलिस का तैनाती मधुबनी,विधि संवाददाता। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव को देखते हुए भारतीय क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि मधवापुर से लेकर लौकही तक नेपाल जाने वाले प्रमुख एवं वैकल्पिक मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी एवं कांस्टेबल की तैनाती की गई है।‌ अवांछित गतिविधि रोकने के लिए नेपाल सीमा मार्गों पर पुलिस बल द्वारा सघन निगरानी, वाहन जांच की जा रही है। सघन गश्ति किया जा रहा है। एसएसपी ने आम नागरिकों से किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 पुलिस को दें। स्थानीय थाना को जानकारी दे।

रेल परिचालन इंडोनेपाल रेल परिचालन आज से होगी शुरू

जयनगर-जनकुपरधाम -बिजलपूरा के लिए नेपाली रेल परिचालन चालू

जयनगर। एक संवाददाता

नेपाल में तनाव को देखते हुये नेपाल रेलवे ने द्वारा अनिश्चितकालीन रेल परिचालन की बंदी के बाद रविवार से पुनः बहाल हो जाऐगी। शनिवार की रात नेपाली रेलवे द्वारा परिचालन के निर्देश आ गये है। यानि तीन दिनो से ठप रेल सेवा रविवार से चलेगी। जो जयनगर,जनकुपरधाम, कुर्था, बिजलपूरा तक जाऐगी। जयनगर स्थित नेपाल रेलवे के स्टेशन अधीक्षक श्रवण मीणा ने बताया कि नेपाल रेलवे द्वारा निर्देश मिल गये है। रविवार को सुबह वाली ट्रेन 9:45 बजे जनकुपरधाम के लिए खुलेगी। वही दोपहर व शाम वाली ट्रेन पुर्व के निर्धारित समय 1:30 तथा 4:30 बजे शाम को खुलेगी। मालूम कि नेपाल तनाव को देखते हुये सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुरुवार की शाम तथा शुक्रवार व शनिवार को सुबह दोपहर,तथा शाम वाली सभी ट्रेनो का परिचालन ठप कर दिया गया था।