रामपुर का कांवड़ जत्था एप बनेगा मॉडल, डीजीपी ने की सराहना

रामपुर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा-2026 एवं श्रावण शिवरात्रि को लेकर बरेली जोन में तैयारियां तेज हो गई हैं। उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कांवड़ जत्था एप की सराहना की गई। डीजीपी ने इसे पूरे बरेली जोन में एकीकृत सिस्टम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

रामपुर, संवाददाता। आगामी कांवड़ यात्रा-2026 और श्रावण शिवरात्रि को लेकर बरेली जोन में तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में रामपुर के कांवड़ जत्था एप की जमकर सराहना हुई। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने एप की उपयोगिता को देखते हुए इसे पूरे बरेली जोन में एकीकृत सिस्टम के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक का आयोजन बैठक की संयुक्त अध्यक्षता मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ललित प्रकाश गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने की। इसमें रामपुर समेत बरेली जोन के सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, संवेदनशील स्थानों की निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और आपसी समन्वय की तैयारियों की जानकारी दी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान छोटी घटना भी बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए किसी भी घटना पर पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया तत्काल, संतुलित और प्रभावी होनी चाहिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया।

रामपुर के एप की खासियत रामपुर। पुलिस द्वारा विकसित कांवड़ जत्था एप के जरिए कांवड़ जत्थों की रीयल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। इसके अलावा अंतर्जनपदीय ट्रैकिंग, रास्ते में आने वाली समस्याओं की सूचना और आपात स्थिति में एसओएस अलर्ट जैसी सुविधाएं भी एप में उपलब्ध हैं। इससे रामपुर समेत पूरे जोन में कांवड़ यात्रा की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

जीरो इंसीडेंट-जीरो एक्सीडेंट पर जोर रामपुर। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जीरो इंसीडेंट-जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के साथ घाटों पर चेंजिंग रूम, शौचालय, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा, एंबुलेंस और बिजली जैसी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जाए।

यह है ऐप की विशेषताएं: -रियल-टाइम लोकेशन ट्रैकिग: कांवड़ जत्थों की समय-समय पर सटीक भौगोलिक लोकेशन ट्रैकिंग हेतु विशेष व्यवस्था।

-अंतर-जनपदीय ट्रैकिग: जनपद से प्रस्थान करने वाले जत्थों की अन्य जनपदों/मार्गों में भी निर्बाध ट्रैकिंग संभव।

-त्वरित समस्या निवारण : रास्ते में चिकित्सा, भोजन, मार्ग भटकने या सुरक्षा संबंधी किसी भी समस्या की सीधे जनपद कंट्रोल रूम को सूचना।

-इमरजेंसी एसओएस : किसी आपात स्थिति में एक क्लिक पर पुलिस सहायता व एम्बुलेंस लोकेशन टैगिंग।

सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी टीम भावना के साथ समन्वित रूप से कार्य करते हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सुगम वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

-रमित शर्मा, एडीजी बरेली जोन