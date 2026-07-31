Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रांची-पटना रोड के ब्लैक स्पॉट पर बढ़े सुरक्षा इंतजाम, हादसे रोकने की कवायद तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
Follow us on Google News
share

रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अवैध कटों को बंद करने, डिवाइडरों की मरम्मत और रोड मार्किंग को नया रूप देने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।

रांची-पटना रोड के ब्लैक स्पॉट पर बढ़े सुरक्षा इंतजाम, हादसे रोकने की कवायद तेज

कोडरमा, वरीय संवाददाता। रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब ब्लैक स्पॉट चिन्हित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान की ओर से हाइवे पर हादसे अभियान के तहत रांची-पटना रोड पर लगातार हो रहे हादसों पर लगाम के लिए कई एंगल से खबरें प्रकाशित की थी। इसके बाद अब सड़क सुरक्षा के तहत विभिन्न स्थानों पर रोड मार्किंग (मार्केशन) को नया रूप दिया जा रहा है, क्षतिग्रस्त डिवाइडरों की मरम्मत की जा रही है तथा कई अवैध कटों को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई अवैध कटों को बंद कर दिया गया है, जारी है कार्रवाई

सड़क हादसों के प्रमुख कारण

जानकारी के अनुसार, हाईवे पर कई स्थानों पर बनाए गए अवैध कट दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहे थे। इन कटों से अचानक वाहन निकलने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे थे। अब ऐसे कई अवैध कटों को बंद कर दिया गया है और अन्य चिन्हित स्थानों पर भी कार्रवाई जारी है। इसके अलावा सड़क पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग, चेतावनी संकेतक और डिवाइडरों को दुरुस्त करने का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि विशेषकर रात के समय वाहन चालकों को सड़क की दिशा स्पष्ट दिखाई दे और दुर्घटना की आशंका कम हो।

सुरक्षा इंतजामों की कमी

हिन्दुस्तान ने अवैध कट, क्षतिग्रस्त डिवाइडर और सुरक्षा इंतजामों की कमी का मुद्दा उठाया था

गौरतलब है कि आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने रांची-पटना रोड पर लगातार हो रहे हादसों और ब्लैक स्पॉट की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार में अवैध कट, क्षतिग्रस्त डिवाइडर और सुरक्षा इंतजामों की कमी का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद संबंधित एजेंसियों ने सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने शुरू किए हैं। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा उपायों का स्वागत करते हुए कहा कि यदि सभी ब्लैक स्पॉट पर इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रही तो सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और लोगों का सफर पहले से अधिक सुरक्षित होगा।

सामान्य प्रश्न

रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं क्यों हो रही थीं?
हाईवे पर बनाए गए अवैध कटों के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही थीं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।