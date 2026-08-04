सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर दिया विशेष जोर

परिहार। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसबी 51वीं बटालियन कंपनी हेडक्वार्टर कन्हवां और आर्म्ड पुलिस फोर्स (नेपाली एपीएफ) समसी ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व कंपनी इंचार्ज सह असिस्टेंट कमांडेंट दीपक मिश्रा ने किया। संयुक्त गश्ती के दौरान दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने सीमा के संवेदनशील इलाकों का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जवानों ने सीमा से जुड़े गांवों में लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या तस्करी से जुड़ी सूचना तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की।वहीं

एसएसबी और एपीएफ के अधिकारियों के बीच सीमा सुरक्षा, सूचना साझा करने, तस्करी पर रोक तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित समन्वित कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारत-नेपाल की खुली सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बल लगातार समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इधर, सीमावर्ती ग्रामीणों ने भी संयुक्त गश्ती को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। असिस्टेंट कमांडेंट दीपक मिश्रा ने कहा कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हैं। नियमित संयुक्त गश्त से न केवल सीमा की सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भी सुरक्षा का विश्वास बढ़ता है। भविष्य में भी इस तरह के संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेंगे।