Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर दिया विशेष जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
Follow us on Google News
share

भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा बेहतर करने के लिए एसएसबी और एपीएफ ने मिलकर पेट्रोलिंग अभियान चलाया। दीपक मिश्रा के नेतृत्व में जवानों ने सीमा के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने समन्वय बढ़ाने और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए चर्चा की। सीमावर्ती ग्रामीणों ने इस संयुक्त गश्ती की महत्वपूर्णता को मान्यता दी।

सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर दिया विशेष जोर

परिहार। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से एसएसबी 51वीं बटालियन कंपनी हेडक्वार्टर कन्हवां और आर्म्ड पुलिस फोर्स (नेपाली एपीएफ) समसी ने संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व कंपनी इंचार्ज सह असिस्टेंट कमांडेंट दीपक मिश्रा ने किया। संयुक्त गश्ती के दौरान दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने सीमा के संवेदनशील इलाकों का पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीमा पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। जवानों ने सीमा से जुड़े गांवों में लोगों से संवाद स्थापित कर उन्हें सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या तस्करी से जुड़ी सूचना तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को देने की अपील की।वहीं

ये भी पढ़ें:सीमा पर सख्ती, 46 गांव अलर्ट पर

एसएसबी और एपीएफ के अधिकारियों के बीच सीमा सुरक्षा, सूचना साझा करने, तस्करी पर रोक तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित समन्वित कार्रवाई को लेकर विचार-विमर्श किया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भारत-नेपाल की खुली सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सुरक्षा बल लगातार समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। इधर, सीमावर्ती ग्रामीणों ने भी संयुक्त गश्ती को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। असिस्टेंट कमांडेंट दीपक मिश्रा ने कहा कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ हैं। नियमित संयुक्त गश्त से न केवल सीमा की सुरक्षा मजबूत होती है, बल्कि सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच भी सुरक्षा का विश्वास बढ़ता है। भविष्य में भी इस तरह के संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
SSB Sitamarhi Latest News Sitamarhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।