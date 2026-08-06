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नेशनल हाइवे पर गतिविधियां देखेगी तीसरी आंख

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसी कैमरों से निगरानी शुरू हो गई है, जिसमें ट्रैफिक मूवमेंट, हादसे और आपराधिक गतिविधियों का पता लगाया जा सकेगा। वाराणसी-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, और इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

नेशनल हाइवे पर गतिविधियां देखेगी तीसरी आंख

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सीसी कैमरों से निगहबानी हो सकेगी। इससे ट्रैफिक मूवमेंट, हादसे और आपराधिक गतिविधियां देखी जा सकेंगी। वाराणसी-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19) से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे वाराणसी से जाने वाले अन्य नेशनल हाइवे पर भी सीसी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है। अर्बन्स ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) के तहत तकरीबन 192 किलोमीटर लम्बे वाराणसी-औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर 32 हाई रिजोल्यूशन सीसी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें आठ कैमरे वाराणसी जनपद सीमा में (मोहनसराय से टेंगरा मोड़ के आगे तक) लगे हैं। कैमरे लगाने में एक्सीडेंटल जोन, क्रिटिकल जोन, ब्लैक स्पॉट आदि को प्रमुखता दी गई है।

कैमरों के कमांड के लिए डाफी टोल प्लाजा पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जबकि सासाराम (बिहार) में भी कंट्रोल रूम जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक (सासाराम) आरसी वर्मा ने बताया कि सीसी कैमरों से सड़क सुरक्षा समेत कई गतिविधियां सुचारु रखने में काफी मदद मिल रही है।

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