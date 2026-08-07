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बांका: टेंट सिटी में श्रद्धालुओं को मिल रही बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बांका में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टेंट सिटी में बेहतरीन व्यवस्थाएँ की गई हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी उपायों का मजबूत ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं।

बांका: टेंट सिटी में श्रद्धालुओं को मिल रही बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम

बांका से संतोष की रिपोर्ट विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए टेंट सिटी में बेहतर व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वच्छता और साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। टेंट सिटी परिसर में नियमित सफाई, शौचालयों की साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और कचरा निष्पादन की समुचित व्यवस्था की गई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालुओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रखी गई है।

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श्रद्धालुओं ने टेंट सिटी में उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मेला अवधि में सुविधाओं की सतत निगरानी की जाएगी।

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