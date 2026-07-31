डीएवी-4 में अंग्रेजी कविता वाचन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन
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डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4 में गुरुवार को कक्षा तृतीय से पंचम तक के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी कविता वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में अंग्रेजी भाषा के प्रति रुचि विकसित करना, शुद्ध उच्चारण, आत्मविश्वास तथा प्रभावशाली मंच-प्रस्तुति कौशल को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रस्तुति से निर्णायकों और शिक्षकों को प्रभावित किया। परिणामों के अनुसार कक्षा तीन में श्रुति कुमारी प्रथम, कन्हैया द्वितीय तथा अहाना सिंह तृतीय स्थान पर रहीं। कक्षा चार में आरुही कुमारी ने प्रथम, शिवांश ने द्वितीय और सृष्टि डे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा पांच में पुण्या प्रियांशी प्रथम, अन्वी नायक द्वितीय तथा समायरा तृतीय स्थान पर रहीं।
इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य एस.के. मिश्रा ने विजेता एवं सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कविता वाचन विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, भाषा कौशल, आत्मविश्वास और मंच संचालन क्षमता को निखारने का प्रभावी माध्यम है। ऐसे आयोजन बच्चों की रचनात्मकता, अभिव्यक्ति क्षमता और भाषायी दक्षता को नई दिशा प्रदान करते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने भी विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।
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