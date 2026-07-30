खेल : फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी
फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी नई पारी लंदन,
फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी नई पारी
लंदन, एजेंसी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उनकी पहली चुनौती दिसंबर-जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली तीन टेस्ट मैच की सीरीज होगी। इसके साथ ही स्टार बल्लेबाज जो रूट को फिर से इंग्लैंड के कप्तान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मैकुलम की जगह ली
फ्लेमिंग ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम की जगह ली, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 1-4 से हारने और पिछले महीने न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज 1-2 से हारने के बाद हटा दिया गया था। इस तरह अब इंग्लैंड के तीनों प्रारूप में मुख्य कोच न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम वनडे और टी-20 टीमों के कोच बने रहेंगे।
फ्लेमिंग का कार्यभार
फ्लेमिंग पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद कार्यभार संभालेंगे, जो 19 अगस्त को लीड्स में शुरू होगी। इस सीरीज के लिए मार्कस ट्रेस्कोथिक इंग्लैंड के अंतरिम कोच होंगे।
रूट की दूसरी पारी
रूट इससे पहले 2017-22 तक इंग्लैंड के स्थायी टेस्ट कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने 65 टेस्ट में कप्तानी की है जो इंग्लैंड की तरफ से रिकॉर्ड है। इनमें से उन्होंने रिकॉर्ड 27 मैच जीते हैं। 35 वर्षीय रूट ने बेन स्टोक्स का स्थान लिया है, जिन्होंने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।
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