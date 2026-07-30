Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी नई पारी लंदन,

खेल : फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी

फ्लेमिंग बने इंग्लैंड के टेस्ट कोच, रूट को फिर कप्तानी नई पारी

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बने जो रूट, स्टीफन फ्लेमिंग बतौर कोच लेंगे ब्रेडन मैकुलम की जगह

लंदन, एजेंसी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टीफन फ्लेमिंग को टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उनकी पहली चुनौती दिसंबर-जनवरी में दक्षिण अफ्रीका में होने वाली तीन टेस्ट मैच की सीरीज होगी। इसके साथ ही स्टार बल्लेबाज जो रूट को फिर से इंग्लैंड के कप्तान पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें:स्टीफन फ्लेमिंग बनने जा रहे हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच, मगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं आएंगे नजर

मैकुलम की जगह ली

फ्लेमिंग ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम की जगह ली, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 1-4 से हारने और पिछले महीने न्यूजीलैंड से घरेलू सीरीज 1-2 से हारने के बाद हटा दिया गया था। इस तरह अब इंग्लैंड के तीनों प्रारूप में मुख्य कोच न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं क्योंकि ब्रेंडन मैकुलम वनडे और टी-20 टीमों के कोच बने रहेंगे।

फ्लेमिंग का कार्यभार

फ्लेमिंग पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद कार्यभार संभालेंगे, जो 19 अगस्त को लीड्स में शुरू होगी। इस सीरीज के लिए मार्कस ट्रेस्कोथिक इंग्लैंड के अंतरिम कोच होंगे।

रूट की दूसरी पारी

रूट इससे पहले 2017-22 तक इंग्लैंड के स्थायी टेस्ट कप्तान रह चुके हैं। उन्होंने 65 टेस्ट में कप्तानी की है जो इंग्लैंड की तरफ से रिकॉर्ड है। इनमें से उन्होंने रिकॉर्ड 27 मैच जीते हैं। 35 वर्षीय रूट ने बेन स्टोक्स का स्थान लिया है, जिन्होंने जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था।

सामान्य प्रश्न

स्टीफन फ्लेमिंग को कब मुख्य कोच नियुक्त किया गया?
स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।