सेवानिवृत्त अभियंताओं ने सरकार से बकाया की मांग की
मंगलवार को सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स परिषद की बैठक हुई। अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद के नेतृत्व में, अभियंताओं ने सरकार से बकाया भुगतान की मांग की। महासचिव अशोक कुमार ने आठवें वेतन आयोग के लिए आशंका जताई कि कहीं सरकार से लाभ मिलने के बजाए कुछ छीन न लिया जाए।
मंगलवार को सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स परिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई। अर्जुन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अभियंताओं ने सरकार से बकाया भुगतान करने की मांग की। संघ के महासचिव अशोक कुमार ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के माध्यम से सरकार कुछ देने की बात कर रही है। लेकिन हमें डर है कि कहीं वेतन आयोग के बहाने हमें मिलने के बजाए कुछ छीन न जाए। बिहार में विभिन्न विभागों में एमएसीपी एवं अन्य सेवांत लाभ बाकी है। सरकार को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए।
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