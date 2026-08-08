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बिजली कनेक्शन के लिए बेवजह नहीं लगेगी आपत्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ में नए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने पोर्टल में संशोधन किया है। अब अभियंता बिना ठोस वजह के आपत्ति नहीं लगा सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दैनिक 400 आवेदन में से पहले 300 पर आपत्तियां लगती थीं।

बिजली कनेक्शन के लिए बेवजह नहीं लगेगी आपत्ति

पोर्टल पर खत्म हुई अभियंताओं की मनमानी पोर्टल पर तय विकल्पों का ही करना होगा चयन

अस्थाई बिजली कनेक्शन के फॉर्म में भी बदलाव

लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।

नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने ऑनलाइन बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए झटपट पोर्टल में संशोधन किया है, जिससे अब नए बिजली कनेक्शन के आवेदनों पर बिना किसी ठोस वजह के आपत्ति (क्वेरी) नहीं लगाई जा सकेगी। अब फॉर्म भरते समय आवेदक जैसे ही अपना आधार नंबर दर्ज करेगा, सिस्टम तुरंत ई-केवाईसी मांगेगा, जिससे आवेदक की पहचान का सत्यापन तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा घरेलू कनेक्शन के लिए बीएलएडं फॉर्म और अस्थाई विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का भी एक नया कॉलम शामिल किया गया है। हालांकि यह दोनों कॉलम भरना अनिवार्य नहीं है।

लखनऊ में रोजाना 400 आवेदन आ रहे

लखनऊ में रोजाना लगभग 400 नए बिजली कनेक्शन के आवेदन आते हैं। हालांकि इनमें से करीब 300 से 325 आवेदनों पर किसी न किसी वजह से आपत्तियां लगा दी जाती थीं। अभियंता अक्सर पोर्टल पर मैन्युअल तरीके से कुछ भी टिप्पणी लिखकर आवेदनों को अटका देते थे, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

सॉफ्टवेयर पर किया संशोधन

विभाग ने इसी माह में अपने सॉफ्टवेयर में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए संशोधनों के तहत अब बिजली अभियंता ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी मनमर्जी से मैन्युअल रूप से कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। उन्हें पोर्टल पर पहले से तय विकल्पों में से ही आपत्ति का चयन करना होगा। यदि कोई अभियंता बिना किसी ठोस या वैध कारण के बेवजह आवेदन पर आपत्ति लगाता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अभियंता अक्सर ये आपत्ति लगा देते हैं

- सर्वे के दौरान परिसर पर कोई मिला नहीं

- आवेदक से सम्पर्क नहीं हो पाया

- फार्म पूरा भरा नहीं गया

- बिजली खंभे से परिसर की दूरी अधिक है

- परिसर पर कोई विवाद है

- परिसर पर बकाया दिखा रहा है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय क्या नया तरीका अपनाया गया है?
अब आवेदक जैसे ही अपना आधार नंबर दर्ज करेगा, सिस्टम तुरंत ई-केवाईसी मांगेगा, जिससे आवेदक की पहचान का सत्यापन तुरंत हो जाएगा।
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