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आईआईटी आईएसएम में एक्सॉनमोबिल इंटर्नशिप ड्राइव, 27 टीमों ने दी प्रस्तुति

By Amit Ranjan
हिन्दुस्तान, धनबाद
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आईआईटी आईएसएम के कॅरियर डेवलपमेंट सेंटर द्वारा जीजेएलटी में एक्सॉनमोबिल इंटर्नशिप ड्राइव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में तकनीकी प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता और कॅरियर संवाद हुआ। लगभग 150 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 27 टीमों का चयन किया गया। विजेताओं को इंटर्नशिप भर्ती प्रक्रिया में विशेष लाभ मिलेगा।

आईआईटी आईएसएम में एक्सॉनमोबिल इंटर्नशिप ड्राइव, 27 टीमों ने दी प्रस्तुति

आईआईटी आईएसएम के कॅरियर डेवलपमेंट सेंटर (सीडीसी) की ओर से रविवार को जीजेएलटी में एक्सॉनमोबिल इंटर्नशिप ड्राइव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और एक्सॉनमोबिल के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान तकनीकी प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता और छात्रों के साथ कॅरियर संवाद हुआ। कार्यक्रम में आईआईटी आईएसएम के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा, डीन कॅरियर डेवलपमेंट प्रो सौम्या सिंह, डीन सीईपी प्रो. केका ओझा, विभिन्न विभागों के प्रमुख, शिक्षक, रिसर्च स्कॉलर्स और छात्र मौजूद थे।

पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता

इंटर्नशिप ड्राइव के तहत आयोजित पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में करीब 150 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें लगभग 100 टीमों ने अपनी प्रेजेंटेशन जमा की। तकनीकी स्पष्टता, समस्या की समझ, अपनाई गई कार्यप्रणाली, इंडस्ट्री से जुड़ाव और मौलिकता जैसे मानकों के आधार पर मूल्यांकन के बाद 27 टीमों का चयन किया गया। इनमें प्री-फाइनल ईयर की 12 और फाइनल ईयर की 15 टीमें शामिल रहीं।

प्रस्तुति और चयन प्रक्रिया

चयनित टीमों ने एक्सॉनमोबिल के अधिकारियों के पैनल के सामने अपनी परियोजनाओं की प्रस्तुति दी। प्रत्येक टीम को 12 मिनट का समय दिया गया था। इसमें आठ मिनट प्रेजेंटेशन और चार मिनट सवाल-जवाब के लिए निर्धारित थे। प्री-फाइनल ईयर की टीमों ने जीजेएलटी में डिजिटल पोस्टर के माध्यम से प्रस्तुति दी जबकि फाइनल ईयर की टीमों ने प्रिंटेड पोस्टर प्रस्तुत किए।

एक्सॉनमोबिल के अधिकारियों के साथ संवाद

कार्यक्रम के दौरान एक्सॉनमोबिल के अधिकारियों ने छात्रों से तकनीकी विषयों, इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों, रिसर्च और कॅरियर के अवसरों पर संवाद किया। इनमें आईआईटी आईएसएम के पूर्व छात्र और एक्सॉनमोबिल में रिजर्वॉयर इंजीनियर नितेश अग्रवाल, जियोसाइंस मैनेजर एडम डी फिशर और सबसर्फेस एंड सबसी मैनेजर पैट्रिक डी वॉल प्रमुख रूप से शामिल थे। कंपनी के अन्य भारतीय और विदेशी अधिकारियों ने भी छात्रों के सवालों के जवाब दिए।

रिसर्च और कॅरियर का अवसर

जीजेएलटी के बाहर एक्सॉनमोबिल का बूथ लगाया गया था। यहां छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स, विशेषकर मास्टर और डॉक्टोरल छात्रों ने कंपनी के अधिकारियों से रिसर्च और कॅरियर से जुड़े अवसरों की जानकारी ली।

इंटर्नशिप भर्ती प्रक्रिया में विशेष लाभ

पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को इंटर्नशिप भर्ती प्रक्रिया में भी लाभ मिलेगा। पहले से शॉर्टलिस्ट छात्रों में से विजेताओं को ग्रुप डिस्कशन राउंड से छूट देकर सीधे पर्सनल इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। सीडीसी के अनुसार ड्राइव का उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री से जोड़ना और उन्हें बेहतर इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एक्सॉनमोबिल इंटर्नशिप ड्राइव कब आयोजित हुआ?
एक्सॉनमोबिल इंटर्नशिप ड्राइव रविवार को जीजेएलटी में आयोजित हुआ।
Amit Ranjan

लेखक के बारे में

Amit Ranjan

शॉर्ट बायो: अमित रंजन पिछले 18 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ में प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्यरत हैं।


परिचय एवं अनुभव
अमित रंजन भारतीय प्रिंट और डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ और ‘लाइव हिन्दुस्तान’ प्रिंसिपल कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2014 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने बदलते मीडिया ट्रेंड्स, डिजिटल ऑडियंस बिहेवियर और कंटेंट स्ट्रेटेजी पर मजबूत पकड़ बनाई है। तथ्यपरक, विश्वसनीय और पाठक-केंद्रित रिपोर्टिंग उनकी पहचान है।


करियर का सफर (प्रिंट और डिजिटल)
अमित रंजन ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की। इसके बाद प्रभात खबर और दैनिक भास्कर में भी काम किया। जहां उन्होंने अपनी पत्रकारिता की ठोस बुनियाद तैयार की। वर्ष 2014 में वह हिन्दुस्तान से जुड़े और यहीं से ‘लाइव हिन्दुस्तान’ के माध्यम से न्यू मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने हेल्थ, बिजनेस, स्पेशल स्टोरीज़ और करंट अफेयर्स से जुड़े कई अहम विषयों का प्रभावशाली कवरेज किया।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
अमित रंजन ने BA (History), LLB और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इतिहास, कानून और पत्रकारिता का यह अनूठा संयोजन उनकी रिपोर्टिंग को विश्लेषणात्मक और गहराईपूर्ण बनाता है। विशेष रूप से मेडिकल बीट पर उनकी मजबूत पकड़ है। वह मेडिकल रिसर्च, हेल्थ और प्रिवेंटिव केयर से जुड़े विषयों पर एक्सपर्ट-वेरिफाइड और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं, जो पाठकों के लिए भरोसेमंद और उपयोगी साबित होती हैं।


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