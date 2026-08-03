वाया नदी में डूबे इंजीनियरिंग के छात्र प्रिंस की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज

मोहिउद्दीननगर में सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र प्रिंस कुमार की डूबने से हुई मौत को उसके पिता ने सुनियोजित हत्या बताया है। प्राथमिकी में नौ छात्रों को आरोपित किया गया है, जिन्होंने प्रिंस को घूमने के बहाने नदी में लाने के बाद हत्या की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मोहिउद्दीननगर। थाना क्षेत्र के अंदौर गोपालिया घाट स्थित वाया नदी में सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र प्रिंस कुमार की डूबने से हुई मौत मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता ने इसे दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताते हुए मोहिउद्दीननगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छ नामजद छात्रों एवं तीन अज्ञात साथियों समेत कुल नौ छात्रों को आरोपित किया गया है।

हत्या के आरोप दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबूटोल निवासी मृतक के पिता बीपीन कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र प्रिंस कुमार को साथी छात्रों ने घूमने के बहाने मोहिउद्दीननगर ले आया और अंदौर गोपालिया घाट स्थित वाया नदी में सभी ने मिलकर उसे नदी मे डुबोकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना में सरायरंजन निवासी सुनील कुमार का पुत्र गौतम गंभीर, हाजीपुर निवासी संजीत कुमार का पुत्र निखिल कुमार, विभूतिपुर निवासी दिलीप कुमार का पुत्र अंकित राज, कल्याणपुर निवासी उमेश प्रसाद का पुत्र अभिनव कुमार, कल्याणपुर के ही दीपक कुमार का पुत्र नवीन कुमार एवं दिनारा रोहतास निवासी बृजबिहारी राम का पुत्र दीपक कुमार एवं तीन अज्ञात सहित कुल नौ छात्रों को मेरे पुत्र का हत्या किया है।

पुलिस की कार्रवाई प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि घटना से पूर्व भी आरोपित छात्रों द्वारा प्रिंस के साथ मारपीट एवं प्रताड़ना की गई थी। इसकी शिकायत उन्होंने कॉलेज प्रशासन से की थी, जिसके बाद कॉलेज परिसर में सभी छात्रों को समझाने का प्रयास भी किया गया था। ज्ञात हो कि तीन दिन पूर्व सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र प्रिंस कुमार अपने साथियों के साथ मोहिउद्दीननगर घूमने आया था। इसी दौरान अंदौर गोपालिया घाट स्थित वाया नदी में वह डूब गया था। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसका शव नदी से बाहर निकाला था। प्रभारी थानाध्यक्ष अन्नू सिंह ने बताया कि मृतक के पिता के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है।