सुपौल : इंडक्शन कार्यक्रम में शैक्षणिक व्यवस्था व प्लेसमेंट की दी जानकारी
सुपौल के इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट इंडक्शन-फाउंडेशन प्रोग्राम आरुण्य-2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नवप्रवेशित विद्यार्थियों को शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दी गई। डीन और अन्य शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अनुशासित और सक्षम अभियंता बनने के लिए प्रेरित किया।
सुपौल, कार्यालय संवाददाता। जिला मुख्यालय स्थित इंजीनयरिंग कॉलेज में आयोजित तीन सप्ताहीय स्टूडेंट इंडक्शन-कम-फाउंडेशन प्रोग्राम आरुण्य-2026 के दूसरे दिन नवप्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट तथा खेल गतिविधियों की जानकारी दी गई। डीन अकादमिक डॉ चंदन कुमार ने इंजीनियरिंग शिक्षा, पाठ्यक्रम, उपस्थिति, प्रयोगशाला कार्य, मूल्यांकन, अनुसंधान और अनुशासन पर विस्तार से जानकारी देते हुए नियमित अध्ययन व तकनीकी कौशल विकसित करने पर जोर दिया। विज्ञान एवं मानविकी विभागाध्यक्ष डॉ. जय कुमार और अन्य शिक्षकों ने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम एवं विभागीय गतिविधियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। परीक्षा नियंत्रक सौरभ कुमार निराला ने परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी दी।
प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के प्रभारी कमल राज प्रवीण ने इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और स्किल्स फॉर प्लेसमेंट' विषय पर व्याख्यान दिया। प्राचार्य डॉ एएन मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को अनुशासित, दक्ष और जिम्मेदार अभियंता बनने के लिए तैयार करना है। आगामी दिनों में नवाचार, उद्यमिता, अनुसंधान और व्यक्तित्व विकास पर भी सत्र आयोजित होंगे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें