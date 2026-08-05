गया इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडक्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन
गया इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार को एक इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोफेसर राहुल कुमार ने मानवता के मूल्यों का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग के लिए नैतिकता और जिम्मेदारी आवश्यक है। विद्यार्थियों को सफल इंजीनियर बनने के साथ-साथ ईमानदार और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने का संकल्प लेने की सलाह दी।
गया इंजीनियरिंग कॉलेज में बुधवार को इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए प्रोफेसर राहुल कुमार ने यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें यह सिखाती है कि किसी वस्तु, तकनीक या संसाधन का निर्माण कैसे किया जाए, लेकिन उसका उपयोग कहां, कब और किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, यह मानव के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि परमाणु तकनीक का उपयोग विनाश के लिए भी किया जा सकता है और मानव कल्याण के लिए बिजली उत्पादन, चिकित्सा, कृषि एवं अनुसंधान में भी किया जा सकता है।
इसलिए इंजीनियरों के लिए तकनीकी दक्षता के साथ नैतिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का विकास जरूरी है।प्रो. राहुल कुमार ने विद्यार्थियों से केवल सफल इंजीनियर बनने का लक्ष्य नहीं रखने, बल्कि ईमानदार, संवेदनशील और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्य व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करते हैं तथा तकनीकी ज्ञान को समाज हित में उपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। इंडक्शन कार्यक्रम 24 अगस्त तक चलेगा।
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